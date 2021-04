NAKD Stock prêt pour la croissance, grâce au commerce électronique et à la dette zéro

Naked Brand Group Ltd (NASDAQ:NAKD) est une entreprise qui n’aurait probablement pas dû survivre à 2020. Opération mondiale composée de plusieurs marques de vêtements et de maillots de bain intimes, Naked Brand a passé 2020 à perdre de l’argent, à fermer des magasins et à vendre des marques. Les actions valaient plus de 800 $ à un moment donné en 2018. En 2020, l’action NAKD a été confrontée à la radiation (et bien pire) à une baisse de 7 cents à un moment donné. Bien sûr Reddit s’est impliqué dans toute la situation – parce que c’était en 2020. L’effet Reddit a également fait partie de l’histoire de 2021, avec un pic d’une journée d’environ 250% en janvier.

Je serai le premier à admettre qu’à cette époque de l’année dernière, j’étais sceptique quant à la survie de Naked Brand Group. Ses plans de redressement ne semblent pas gagner beaucoup de terrain. La pandémie n’aidait pas non plus – rien dans le coronavirus n’était bon pour les ventes de maillots de bain ou de sous-vêtements de luxe.

Cependant, on a l’impression que Naked Brand a franchi un cap. L’entreprise fait de réels progrès dans sa transition vers une pure opération de e-commerce. Il a éliminé toute dette et dispose de liquidités. Tout d’un coup, l’action NAKD ressemble à une opportunité pour un investisseur agressif.

Naked Brand Group était un gâchis, mais la pandémie n’a pas aidé

Vous ne pouvez pas parler de Naked Brand sans remarquer la chute épique de l’entreprise. Le triste état de l’activité de Naked Brand était en plein écran en 2020. La société a vu son chiffre d’affaires baisser de 19,5% d’une année sur l’autre à seulement 58,5 millions de dollars. Pendant ce temps, il a perdu 33,9 millions de dollars, dépassant la perte de 32 millions de dollars en 2019.

Avec les verrouillages et les voyages de vacances écrasés, le marché des maillots de bain et des vêtements intimes n’était pas vraiment en feu en 2020. Le blâme pour la mauvaise performance ne peut pas être entièrement imputé à la direction de Naked Brand. Quelle que soit la cause, les investisseurs ont payé un prix. L’action NAKD a commencé 2020 à 1,71 $ et a terminé l’année à 19 cents. C’est une baisse de 89%. Et cela a été compliqué par les extrêmes attirés par Reddit.

Transformation en une pure opération de commerce électronique + bilan sain

Après avoir parlé de la transformation du commerce électronique pendant la majeure partie de l’année dernière, la société semble faire des progrès. De plus, il a nettoyé son bilan endetté et consolidé son équipe de direction. Le 29 mars, Naked Brand a publié une mise à jour commerciale. Parmi les points forts:

«Avec plus de 270 millions de dollars en trésorerie et sans dette, nous sommes stratégiquement positionnés pour poursuivre des acquisitions relutives d’entreprises à forte croissance et à flux de trésorerie positifs.»

En plus:

«Naked prévoit d’achever la cession de ses activités physiques de Bendon au cours du deuxième trimestre civil de 2021, permettant à la société de se concentrer exclusivement sur l’accélération rapide prévue de ses activités de commerce électronique.

Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est qu’après le communiqué de presse annonçant les progrès de la transformation du commerce électronique, le bilan sain, l’équipe de direction – plus l’ajout d’un leader financier bien connu à son conseil d’administration – l’action NAKD a glissé.

Conclusion sur l’action NAKD

L’image de stock NAKD a été brouillée par l’effet Reddit. Cela rend plus difficile la lecture des tendances, bien que cela aide si vous évitez les réactions instinctives aux événements à court terme.

L’éléphant dans la pièce est que Naked Brand perd de l’argent depuis des années et continue de perdre de l’argent. C’est là que deux points positifs entreront en jeu en 2021 et au-delà. Alors que la pandémie relâche son emprise, nous reviendrons aux voyages, aux vacances et aux rencontres en personne. Cela aidera les dépenses en vêtements intimes et en maillots de bain à revenir à la normale.

Dans le même temps, lorsque le passage de Naked Brand au commerce électronique sera terminé, les coûts d’exploitation diminueront. Pas de location de magasin ni de frais de personnel au détail. La rentabilité devient beaucoup plus réaliste.

Essayez de regarder au-delà des cinq années précédentes – et du désastre de 2020 en particulier – et Naked Brand a soudainement l’air plutôt bien. Il dispose d’un portefeuille de produits bien établi, d’une équipe de direction qui fait avancer les choses, d’un bilan sain et d’une transformation des magasins physiques en commerce électronique bien amorcée. NAKD stock est un penny stock qui a un réel potentiel.

