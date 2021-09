NAKD Stock : que se passe-t-il avec la marque Red-Hot Naked aujourd’hui ?

in

L’été est peut-être terminé, mais un détaillant en ligne a enregistré des gains impressionnants depuis l’ouverture des marchés. Pour Groupe de marques nues (NASDAQ :NAKD), les choses commencent tout juste à se réchauffer, alors même que les températures à travers les États-Unis commencent à se refroidir. L’assemblée des actionnaires de la société a eu lieu le mois dernier, mais une annonce de suivi du président-directeur général a été publiée ce matin. Et cela a fait grimper le stock de NAKD.

Source : Shutterstock

Que se passe-t-il avec NAKD Stock

Lors d’une réunion des actionnaires le 20 août, le président-directeur général Justin Davis-Rice a abordé la récente cession par la société des « opérations de briques et de mortier de Bendon » et a discuté de ses plans pour trouver un partenaire pour une fusion ou une acquisition.

Dans une lettre récente, il a annoncé qu’après de nombreuses recherches, il pensait avoir trouvé une “opportunité perturbatrice dans le secteur des technologies propres”.

Bien que Rice n’ait pas nommé l’entreprise, il l’a décrite comme un « leader du marché doté d’une technologie brevetée de pointe et brevetée » et a noté qu’elle satisfaisait aux mandats ESG (environnement, social et gouvernance) auxquels il avait précédemment échappé.

« Nous pensons que le regroupement d’entreprises récompensera nos patients actionnaires », a-t-il ajouté. Cela semble certainement être le cas. Après une semaine de croissance marginale, l’action NAKD est en hausse de plus de 19% sur la journée. S’il ne baisse pas, il marquera le point culminant impressionnant d’une semaine au cours de laquelle les actions ont augmenté de plus de 30% au moment d’écrire ces lignes.

Ce que cela veut dire

Dans la semaine qui a suivi l’assemblée des actionnaires, les actions de NAKD ont également grimpé en flèche. Cependant, tout au long des premières semaines de septembre, ils ont rapidement diminué. Cette nouvelle laisse présager un avenir avec de nombreuses opportunités de croissance.

En attendant d’autres complications, cette fusion devrait aider l’entreprise à étendre sa portée dans un nouveau secteur – et un secteur avec de nombreux avantages. À mesure que les préoccupations environnementales grandissent, le besoin de technologies propres, en particulier dans le domaine de la fabrication, ne fera qu’augmenter. Les enseignes de mode qui prennent des mesures pour s’implanter sur ce nouveau marché démontrent le type d’initiative qui contribue à créer une croissance durable.

Quelle est la prochaine étape pour NAKD Stock

Pour en être sûr, nous devrons en savoir plus sur la fusion imminente. Ce que nous savons, c’est que les deux dernières poussées de croissance de l’entreprise ont résulté de l’annonce de la fusion. Au fur et à mesure que nous en apprenons plus à ce sujet, il va de soi que les actions NAKD continueront de bien réagir, en supposant qu’aucune complication réglementaire ne s’ensuive.

Le leadership compte, et Rice a raison de donner la priorité à la recherche d’un partenaire dans le secteur des technologies propres. Son entreprise fabrique déjà des articles de mode populaires, mais si elle introduisait des pratiques plus durables, cela pourrait les aider à prendre pied sur un marché dans lequel peu de détaillants de mode ont gagné une part de marché notable.

Il convient également de noter que Naked a obtenu le statut de stock de mèmes. Percer dans le domaine de la mode durable ne fera probablement qu’augmenter sa popularité au sein des communautés d’investisseurs numériques.

Plus de détails seront dévoilés dans les mois à venir, et le stock de NAKD vaut absolument la peine d’être regardé comme ils le font.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.