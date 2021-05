NAKD Stock semble être trop loin pour un redressement raisonnable

Les nouvelles concernant sa stratégie de transformation numérique ont récemment envoyé des actions de Marque nue (NASDAQ:NAKD) plus de 70 cents. Le stock NAKD est devenu un favori de Reddit traders qui font désormais partie de la tendance short-squeeze de cette année.

Les actions ont commencé 2021 autour de 20 cents, ont atteint un sommet de 3,40 $ en 52 semaines le 28 janvier. À la mi-avril, elles étaient inférieures à 50 cents. En d’autres termes, en quelques jours, l’action NAKD a retourné près de 50%. Les actions se négocient aujourd’hui à environ 70 cents.

Le marché se demande maintenant si l’action NAKD peut à nouveau dépasser le niveau psychologiquement important du dollar par action. En outre, conformément à l’exigence de la bourse du Nasdaq, le prix de l’action d’une entreprise doit rester supérieur à 1 $.

Par exemple, en février 2021, l’entreprise s’est conformée à l’exigence d’inscription. Cependant, il est difficile de savoir comment ou quand l’action NAKD peut à nouveau dépasser 1 $.

Avant d’engager un capital dans les actions, vous voudrez peut-être effectuer une vérification préalable détaillée de l’entreprise, spécialisée dans les vêtements intimes et les maillots de bain. À moins que vous ne soyez un trader à court terme capable de prendre des risques considérables, l’action NAKD n’appartient pas à un portefeuille à long terme. Voici pourquoi.

La marque nue passe entièrement en ligne

La société a été créée à la suite d’une fusion en 2018 entre la société néo-zélandaise Bendon Limited, âgée de 72 ans, et Naked Brand Group. Ses principales activités ont consisté à vendre des marchandises dans des magasins de détail appartenant à la société en Australie et en Nouvelle-Zélande.

De plus, elle a des opérations de commerce électronique couvrant l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Sur une base plus limitée, elle a des partenaires grossistes et des distributeurs dans plusieurs autres pays, principalement en Europe.

En janvier, Naked Brand a annoncé qu’elle céderait ses opérations de brique et de mortier non rentables à Bendon. Au lieu de cela, la direction mettra des ressources uniquement sur sa plateforme de commerce électronique qui vend la marque Frederick’s of Hollywood. Fin avril, les actionnaires ont voté en faveur de cette proposition de dessaisissement.

Le 23 avril, le PDG Justin Davis-Rice a parlé de son enthousiasme pour «la trésorerie disponible de 270 millions de dollars, un bilan propre sans dette et une équipe de direction et un conseil d’administration revigorés».

Selon lui, la direction «évalue actuellement plusieurs cibles d’acquisitions synergiques qui pourraient positionner Naked comme un acteur fort de l’habillement intime» avec Frederick’s of Hollywood. Le groupe pourrait envisager d’acheter d’autres marques pour développer ses activités.

Les acteurs du marché ont manifesté leur approbation de cette évolution au cours de la seconde quinzaine d’avril. Les entreprises du secteur de la vente au détail en ligne ont généralement une marge plus élevée que les magasins physiques. Le potentiel d’augmentation des revenus et de moins de pertes a été à l’origine de l’intérêt des traders à court terme pour les actions NAKD.

Indicateurs financiers médiocres

La pandémie a entraîné une augmentation significative des revenus et des cours des actions des entreprises en ligne. Cependant, derrière l’excitation et le battage médiatique, les investisseurs potentiels doivent se pencher sur la santé financière d’une entreprise de commerce électronique donnée.

Naked Brand annonce ses résultats semestriellement. Les derniers résultats du semestre clos le 31 juillet 2020 ont été publiés en novembre 2020.

Les ventes nettes se sont établies à 34,6 millions de dollars, en baisse de 17,9% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). Mais ils s’étaient élevés à 42,1 millions de dollars au cours de la période de six mois close le 31 juillet 2019.

Les analystes s’inquiètent de la baisse des revenus au cours des dernières années. Une telle tendance négative est une grande préoccupation. La perte globale nette au cours de la période était de 19,7 millions de dollars. Il y a un an, c’était 27,2 millions de dollars. Il est important de noter, cependant, que la diminution de la perte nette était principalement due à des mesures de réduction des coûts extrêmes.

Selon le rapport semestriel, la direction s’inquiète de sa «capacité à continuer de fonctionner». Le coupable est les pertes continues. En outre, ajoutant aux préoccupations des analystes, la société a levé des capitaux par le biais d’offres d’actions. C’est ainsi qu’il a pu rembourser sa dette et acheter des stocks pour poursuivre ses activités.

Malgré la montée en flèche spectaculaire des actions NAKD au cours des derniers mois, les investisseurs potentiels doivent se rappeler que l’activité de Naked Brand n’est pas en bonne santé.

The Bottom Line sur NAKD Stock

Les actions du fabricant néo-zélandais de sous-vêtements et de maillots de bain sont trop saccadées pour la plupart des portefeuilles de vente au détail. Les investisseurs chevronnés conviendraient peut-être qu’avant Covid-19, compte tenu de ses faibles fondamentaux, une action comme NAKD ne verrait pas des rendements aussi élevés.

Mais la pandémie a créé une tendance selon laquelle les entreprises non rentables avec des indicateurs financiers médiocres voient un intérêt de détail qui se traduit par des gains de cours des actions incroyables en quelques semaines.

Les investisseurs potentiels dont les portefeuilles ne peuvent pas se permettre des fluctuations de prix quotidiennes pourraient vouloir éviter d’investir dans les actions NAKD. Il existe de nombreuses autres opportunités à forte croissance à Wall Street.

Par exemple, ils peuvent acheter des fonds négociés en bourse (ETF) qui investissent dans des sociétés à forte croissance, des petites capitalisations, des achats en ligne ou de la vente au détail. Les exemples incluent le Amplify Online Retail ETF (NYSEARCA:J’ACHÈTE), les FNB iShares Morningstar croissance à petite capitalisation (NYSEARCA:JKK), les FNB SPDR S&P Retail (NYSEARCA:XRT), les FNB Global X E-commerce (NASDAQ:EBIZ), ou la Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Actions de fonds indiciels ETF (NYSEARCA:VIOG).

Cependant, si vous êtes un spéculateur à court terme, vous pourriez vouloir surfer sur la vague des actions spéculatives NAKD tant que vous respectez vos paramètres de risque bien définis.

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.