NAKD Stock tombe en dessous de 1 $ alors que les fondamentaux le ramènent sur Terre

Après que les Redditors lui aient temporairement insufflé une nouvelle vie, Marque nue (NASDAQ:NAKD) l’action revient à la négociation sous 1 $ à nouveau.

Source: Shutterstock

Au cours du dernier mois, les parts de la marque de vêtements intimes ont chuté de 23,8%. Les affaires normales reprennent après quelques mois fous, au cours desquels le forum de subreddit r / WallStreetBets a pris goût à la société basée en Nouvelle-Zélande.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi. Depuis novembre de l’année dernière, vous pouvez constater une nette augmentation des intérêts à court terme. Par conséquent, les rédacteurs recherchent le prochain GameStop (NYSE:GME) ou Divertissement AMC (NYSE:AMC) ont eu de la chance.

Cela a permis au stock NAKD de grimper à un sommet de 52 semaines à 3,40 $ par pop. De son côté, l’entreprise n’est pas restée les bras croisés.

La direction a annoncé une restructuration, que nous avons couverte en détail ici. En un mot, le fabricant de sous-vêtements et de maillots de bain a déclaré qu’il cherchait à se concentrer davantage sur le commerce électronique. Cependant, les marchés ne semblent pas mordants.

Il y a peu de chances que FOH Online, sa plate-forme de commerce électronique qui génère environ 20 millions de dollars de revenus annuels aux États-Unis, devienne un tonique pour ses malheurs, mais les marchés semblent penser que les chances que cela se produise sont minces. Par conséquent, nous voyons le retour éventuel aux valeurs antérieures à Reddit.

Avec une combinaison d’une suite de produits impopulaire, d’un manque de catalyseurs positifs et de perspectives médiocres, il est préférable de vider le stock de NAKD dès que possible.

La dilution est un problème majeur pour les actions NAKD

Comme je l’ai mentionné dans mon introduction, l’action NAKD doit remercier Reddit pour sa résurgence. Rien n’a changé du point de vue des fondamentaux. Son chiffre d’affaires a constamment baissé au cours des trois dernières années. La marge opérationnelle, la marge nette, le rendement des actifs et le ROIC sont tous dans le rouge.

Quoi qu’il en soit, la flambée des actions au cours des derniers mois a permis à l’entreprise de se creuser un trou. Il a émis des montants massifs de capitaux propres hautement dilutifs. Plus récemment, elle a reçu un produit brut d’environ 100 millions de dollars provenant du placement direct d’actions ordinaires restreintes et de bons de souscription.

Comme le souligne Mark Hake dans un excellent article, les warrants de ce placement privé peuvent forcer Naked Brand à émettre beaucoup d’actions dans le cadre d’un exercice sans numéraire.

Outre ce placement privé, la société a réalisé une offre sur le marché de 29 415 000 pour un produit brut de près de 46,9 millions de dollars en février.

NAKD a affecté des fonds à partir de ces offres pour développer sa plate-forme de commerce électronique. Cependant, tout cela se fera aux dépens des actionnaires existants. Pour l’instant, les fonds devraient aider à fournir à l’entreprise les financements indispensables à ses opérations.

Un retour semble plus difficile

En plus de lever plus de capitaux, Naked Brand a annoncé une restructuration complète. Cela signifie en partie céder son segment Bendon pour se concentrer directement sur FOH Online, sa plate-forme de commerce électronique. Cela a du sens, compte tenu de l’ampleur et de l’omniprésence du commerce électronique.

Cependant, capturer une partie importante de ce marché est plus facile à dire qu’à faire. La marge brute de Naked s’élève à 37,60%, ce qui se compare mal à la moyenne de l’industrie de 49,60%. Faire évoluer cela prendra du temps et nécessitera beaucoup d’efforts et davantage de levées de capitaux.

De plus, ne pas avoir de Bendon contribuera également à un effondrement de la ligne du haut, pour le moment.

Au début de 2020, la direction a fait part de ses doutes substantiels quant à la poursuite de la continuité. Selon un dépôt SEC:

Malgré les pertes en cours et les autres conditions financières négatives, les Administrateurs sont convaincus que le Groupe continuera à fonctionner. Cependant, alors que les Administrateurs sont confiants de continuer à poursuivre leur exploitation et de respecter leurs obligations envers ses engagements bancaires et créanciers, la continuité dépend de la réussite des Administrateurs et du Groupe à générer des ventes suffisantes et à augmenter les marges brutes alors que la Société a déjà réduit considérablement les frais généraux. Au besoin, la société dispose de la possibilité de lever des capitaux supplémentaires.

Les fondamentaux n’ont pas changé. La seule chose qui a changé, c’est que l’entreprise dispose désormais de fonds pour poursuivre une relance. Cependant, il serait utile d’avoir une gamme de produits passionnante, d’excellentes perspectives de croissance et un modèle d’exploitation solide pour continuer à croître. Malheureusement, Naked n’en a pas pour le moment.

Ma ligne de fond

Alors, quelle est la prochaine étape pour cette entreprise? L’évolution la plus probable est que le stock de NAKD continuera de flotter et finira par se retirer de la liste. Mark Hake fait un excellent argument selon lequel l’entreprise pourrait être la principale cible d’un rachat par la direction (MBO) – la direction pourrait la privatiser pour rationaliser les opérations et améliorer la rentabilité.

Pour résumer, il serait préférable d’éviter les actions NAKD à chaque tour. Les rédacteurs peuvent trouver cela intéressant sur toute la ligne si son flotteur court augmente. Cependant, en son cœur, NAKD est une entreprise profondément imparfaite.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.