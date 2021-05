Nakkia Gold abandonne “ Justice ”, une version “ Get Up, Stand Up ” de Bob Marley

Nakkia Gold a sorti son dernier single, “Justice (levez-vous, levez-vous)»Avec le rappeur Wiz Khalifa, nominé aux Grammy et Golden Globe, et Bob Marley et les Wailers.

Un remake de “Levez-vous, levez-vous»Par Bob Marley et The Wailers,« Justice »est une renaissance de l’hymne militant, qui a joué un rôle essentiel dans la lutte pour l’égalité et les droits de l’homme en 1973.

Cinquante-trois ans après que Bob Marley ait écrit la chanson, les Américains continuent de faire face aux inégalités, au racisme systémique et à une longue et douloureuse histoire de violence dans les communautés noires et minoritaires. En réponse, la chanteuse Nakkia Gold, née à Los Angeles, passe à l’action avec la sortie immédiate de son single «Justice (Get Up, Stand Up)», qui a déjà attiré l’attention nationale.

Nakkia Gold a commenté: «La lutte nous a rendus forts. C’est le moment de briser les chaînes de l’injustice sociale. Cette chanson est un appel à l’action à une époque où l’on en a le plus besoin. » Lorsque le fondateur de SMG, Haim Saban, a entendu le morceau, il a immédiatement reconnu le talent de Gold et l’a signée sur le label. À partir de là, «Justice (Get Up, Stand Up)» a été joué pour Cedella Marley, qui lui a donné toute sa bénédiction pour l’utilisation des paroles emblématiques de son père dans cette chanson édifiante.

Cedella Marley a déclaré: «Je suis fière que l’héritage de mon père continue de vivre à travers sa musique. Son message de paix et d’égalité transcende, surtout aujourd’hui, en ces temps difficiles. J’espère seulement que son message résonnera pendant cette période de changement si nécessaire. Wiz Khalifa a déclaré:

«Bob Marley a toujours été une inspiration pour moi. J’étais ravi de sauter sur cette piste et de garder son message vivant sur la poursuite du combat.

La piste trouve Gold unissant ces différentes voix sous un même toit, mettant en valeur ses propres capacités en tant qu’auteur-compositeur et arrangeur. C’est un regard mis à jour sur un classique fondateur, et entre les mains de Nakkia Gold, elle honore l’héritage de Bob Marley avec grâce et beauté.

Écoutez le meilleur de Bob Marley sur Apple Music et Spotify.