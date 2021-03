Nal Se Jal de Modi apporte de l’eau du robinet à 4 crore ménages depuis son lancement, 3 États atteignent l’objectif de 100%

L’un des plus grands États du pays, l’Uttar Pradesh compte 2,63 crores de ménages, dont seulement 10% ont des raccordements à l’eau du robinet. (Image représentative)

Le programme phare du Premier ministre Narendra Modi, «Har Ghar Nal Se Jal», a jusqu’à présent fourni des raccordements d’eau du robinet à près de 4 crores de ménages – plus de 20% de son objectif – depuis son lancement en 2019. Le programme vise à fournir un raccordement au robinet domestique fonctionnel ( FHTC) à chaque ménage rural d’ici 2024. À ce jour, les îles Andaman et Nicobar, Goa et Telangana ont déjà réussi cet exploit, selon les données fournies par le ministère de Jal Sakti. Avec ce programme, PM Modi cherche à fournir aux citoyens du pays une connectivité d’approvisionnement en eau.

Il y a 19,19 crores de ménages dans le pays, dont 37%, soit 7,17 crores, ont des raccordements d’eau du robinet à ce jour. Le nombre de ménages disposant d’un raccordement fonctionnel à l’eau du robinet n’était que de 3,23 crore en août 2019 – avant le lancement du programme par le Premier ministre. Avec les îles Telangana, Goa et Andaman et Nicobar reliant tous les ménages avec des raccordements à l’eau du robinet, l’Inde compte désormais un total de 55 districts, 43 404 panchayats et 84 565 villages avec des raccordements d’eau du robinet dans chaque maison. Cependant, le programme est toujours en deçà de son objectif.

L’un des plus grands États du pays, l’Uttar Pradesh compte 2,63 crores de ménages, dont seulement 10% ont des raccordements à l’eau du robinet. Le Bengale occidental lié aux sondages est le grand État le moins performant avec seulement 8,75% de ses 1,63 crore de ménages ayant un raccordement à l’eau du robinet. Pendant ce temps, le Bihar et le Maharashtra s’en tirent bien mieux avec 68,69% et 63,36% de leurs ménages de 1,96 crore et 1,42 crore ayant un approvisionnement en eau du robinet. Le Bihar et le Maharashtra ont la plus forte proportion de ménages disposant d’un approvisionnement en eau potable à travers le pays.

En regardant les progrès réalisés après le lancement du programme, Telangana a le meilleur bilan avec un approvisionnement en eau atteignant 38,37 maisons lakh ou 70,99% de son objectif, suivi du Bihar avec 1,32 maisons de crore ou 67% de son objectif.

Où les États de l’Inde et les territoires de l’Union se tiennent sur les raccordements d’eau du robinet

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.