Avec l’aluminium spot LME oscillant à ~ 2 450 $/t+ (en hausse de ~ 10 % YTDFY22), les perspectives de rentabilité à court terme sont solides.

Bénéficiaire d’une hausse des prix de l’aluminium : Conserver « l’achat » sur de solides perspectives de bénéfices. Le résultat 4QFY21 de Nalco (NACL) a été solide, tiré par des prix LME plus élevés et des coûts plus bas. Il a déclaré un ebitda de Rs 9,4 milliards (+118 % QoQ) et un PAT de Rs 6,3 milliards (+162% QoQ). Nous augmentons notre estimation d’ebitda FY22E/FY23E de 43 %/27 %, en tenant compte de la hausse des prix de l’aluminium, ce qui devrait soutenir de solides flux de trésorerie et un bon versement de dividendes. Maintenir « acheter ».

Un LME plus élevé et des coûts plus bas augmentent l’ebitda de 118 % QoQ : Revenus /ebitda / Adj. PAT était en hausse de 19%/118%/162% QoQ tonne Rs 28.2billion/Rs 9.4billion/Rs 6.3billion (+3%/49%/63% v/s notre estimation). La baisse de l’ebitda a été menée par des coûts meilleurs que prévu, en partie en raison de l’annulation des renouvellements d’obligations d’achat — conformément à la notification émise par la Commission de régulation de l’électricité d’Odisha — comptabilisée dans les autres charges. Le coût des employés a baissé de 11% QoQ à Rs 4,31 milliards et les autres dépenses 31% QoQ à Rs 2,8 milliards. La société a opté pour le nouveau régime fiscal, annulant ainsi ses passifs d’impôts différés de 4,23 milliards de roupies, ce qui a donné lieu à un crédit d’impôt net de 0,97 milliard de roupies au cours du trimestre. Le PAT ajusté s’élevait ainsi à 6,3 milliards de roupies (+162% QoQ ; +63% v/s est). FY21 rev /ebitda/ adj. PAT s’élevait à Rs 89,5 milliards/Rs 17,8 milliards/Rs 9,9 milliards (+6%/+2,6x/+6,0x en glissement annuel). L’OCF/FCF s’élevait à Rs 22,0 milliards/Rs 9,8 milliards (v/s – Rs 3,5 milliards/–Rs 12,0 milliards). Aluminium : Il a rapporté un ebit de 5,9 milliards de roupies (en hausse de 273% QoQ). Les revenus ont augmenté de 19% en QoQ à Rs 19,4 milliards sur un LME plus élevé (2 093 $/t ; +9% QoQ) et des volumes plus élevés. La production d’aluminium a augmenté de 10% QoQ à 112kt. Alumine : Le chiffre d’affaires (y compris inter-segment) s’est élevé à Rs 12,1 milliards (+23% en QoQ). L’EBIT s’est établi à Rs 2,96 milliards (+65% QoQ). Les ventes externes d’alumine ont augmenté de 10 % en glissement trimestriel à 378 kt. Évaluation et vue : avec l’aluminium spot LME planant à environ 2 450 $/t+ (en hausse d’environ 10 % YTDFY22), les perspectives de rentabilité à court terme sont solides.

Les prix de l’alumine n’ont pas encore réagi à la vigueur de l’aluminium et pourraient surprendre positivement au cours de l’EX22. Avec des opérations minières intégrées, NALCO est le meilleur jeu sur des prix LME plus élevés. Compte tenu du scénario d’offre et de demande serrée, nous nous attendons à ce que les prix de l’aluminium restent élevés. Cependant, la hausse des stocks qui prévaut pourrait limiter une nouvelle hausse. Nous prenons en compte les prix LME de 2 300 USD/2 150 USD par tonne pour FY22E/FY23E. La direction a annoncé une expansion de la raffinerie d’alumine de 1 mtpa à un investissement de ~ INR64b et prévoit d’achever le projet au cours de l’exercice 23. Compte tenu de la lenteur de l’exécution, nous prévoyons toutefois une mise en service d’ici l’exercice 24. Nous évaluons le stock sur une base SoTP à 5x FY23E EV/EBITDA et une valeur comptable de 0,75x pour la croissance CWIP pour arriver à TP de INR93. Chez CMP, il offre un rendement de dividende attrayant d’environ 6 %. Maintenir Acheter.

