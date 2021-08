Nanci Griffith, artiste folk primée aux Grammy Awards, est décédée à 68 ans

Nanci Griffith, l’auteure-compositrice-interprète folk lauréate d’un Grammy dont les chansons ont été inspirées par sa vie au Texas, est décédée vendredi à Nashville. Elle avait 68 ans. Sa société de gestion, Gold Mountain Entertainment, a annoncé la mort de Griffith mais n’a pas partagé la cause du décès. “C’était le souhait de Nanci qu’aucune autre déclaration officielle ou communiqué de presse ne se produise pendant une semaine après son décès”, a déclaré Gold Mountain dans un communiqué à l’Associated Press.

Griffith est né le 6 juillet 1953 à Seguin, au Texas. Elle a enregistré de la musique dans plusieurs genres, mais elle s’est principalement concentrée sur le country et le folk. Elle a sorti son premier album, There’s a Light Beyond These Woods en 1978, et elle a été acclamée par la critique dans les années 1980 avec les albums Once in a Very Blue Moon, The Last of the True Believers, Lone Star State of Mind et Little Love Affairs. . Griffith a écrit plusieurs chansons qui deviendraient des succès pour d’autres artistes, dont “Love at the Five and Dime”, enregistré plus tard par Kathy Mattea. Suzy Bogguss a marqué un hit avec “Outbound Plane”, une chanson que Griffith a écrite avec Tom Russell.

“Mon cœur me fait mal”, a écrit Bogguss sur Instagram vendredi. “Une belle âme que j’aime a quitté cette terre. Je me sens béni d’avoir de nombreux souvenirs de nos moments ensemble avec presque tout ce qu’elle a jamais enregistré. Je vais passer la journée à me délecter de l’héritage magistral articulé qu’elle nous a laissé. Reposez-vous ma chère amie Nanci Griffith.”

L’album de 1993 de Griffith, Other Voices, Other Rooms, a remporté le Grammy Award 1994 du meilleur album folk contemporain. Elle a également reçu l’Americana Music Association’s Americana Trailblazer Award en 2008. Tout au long de sa carrière, Griffith a également travaillé avec Lyle Lovett, Emmylou Harris, Jimmy Webb, John Prine, Judy Collins et bien d’autres. Griffith a enregistré la première version de “From a Distance” de Julie Gold, qui sera plus tard un grand succès pour Bette Midler.

Griffith a également construit une grande base de fans en Irlande et au Royaume-Uni. Son succès décisif en Irlande était “Trouble in the Fields”, qui a été écrit sur les agriculteurs en difficulté en Amérique. “Je l’ai écrit parce que ma famille était des agriculteurs de l’ouest du Texas pendant la Grande Dépression”, a déclaré Griffith au Los Angeles Times en 1990. “C’était essentiellement une démonstration de soutien à ma génération d’agriculteurs.” Cependant, son public en Irlande a entendu la chanson comme un reflet des “Troubles” en Irlande du Nord. “Je pense que c’est formidable quand cela se produit lorsqu’une chanson est interprétée différemment et devient une chose universelle pour les autres”, a-t-elle déclaré.

“Aujourd’hui, je suis juste un homme triste. J’ai perdu une de mes idoles”, a tweeté le chanteur Darius Rucker. “L’une des raisons pour lesquelles je suis à Nashville. Elle m’a époustouflé la première fois que j’ai entendu Marie et Omie. Et chanter avec elle était mon activité préférée.”