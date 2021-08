Nanci Griffith, auteur-compositeur-interprète folk et country, décède à 68 ans

Nanci Griffith, l’auteure-compositrice-interprète lauréate d’un Grammy qui a fusionné folk et country, est décédée à Nashville aujourd’hui (13 août). Elle avait 68 ans. La cause du décès est inconnue.

La carrière d’enregistrement de Griffith a duré cinq décennies et près de 20 albums, dont Other Voices, Other Rooms de 1994, une collection de chansons folkloriques classiques mettant en vedette des collaborations avec Emmylou Harris, John Prine, Arlo Guthrie et Guy Clark, pour lequel elle a remporté un Grammy Award du meilleur Album Folk Contemporain.

Griffith est née le 6 juillet 1953 à Seguin, au Texas, mais a grandi à Austin, et à 12 ans, elle avait déjà écrit sa première chanson et joué son premier concert. Elle fréquente l’Université du Texas et commence à travailler comme enseignante avant de s’engager dans la musique à temps plein en 1977. En 1978, le premier album de Griffith, Theres a Light Beyond These Woods, remporte un prix d’écriture au Kerrville Folk Festival.

Elle a déménagé à Nashville au début des années 80, écrivant des chansons pour Suzy Bogguss, Kathy Mattea, Emmylou Harris, Lyle Lovett et Dolly Parton. Elle a enregistré plusieurs albums solo pour le label indépendant Philo Records avant de signer un contrat avec une grande étiquette avec MCA après son album de 1986 The Last of the True Believers, que le PDG du Country Music Hall of Fame, Kyle Young, a qualifié de «modèle pour ce qu’on appelle maintenant la musique américaine. “

Son premier succès en tant qu’artiste fut une reprise de « From a Distance » de Julie Gold, que Bette Midler enregistrera plus tard avec un succès encore plus grand. C’était un thème qui allait persister tout au long de la carrière de Griffith ; Bien qu’elle n’ait jamais eu de succès à la radio, les chansons qu’elle a écrites ou interprétées connaîtraient un plus grand succès commercial lorsqu’elles étaient enregistrées par d’autres. La version de Kathy Mattea de “Love at the Five and Dime” a atteint la 3e place des charts country en 1986, et Suzy Bogguss a marqué un top 10 en 1991 avec “Outbound Plane”, que Griffith a écrit avec Tom Russell pour son album de 1998 Little. Love Affairs, a fini dans le Top 10 pour Suzy Bogguss en 1991.

Une conteuse magistrale, sa musique était souvent imprégnée de commentaires sociaux pointus, et plus tard, d’un penchant explicitement politique. Sa chanson de 1987 “Trouble in the Fields” chantée sur le sort des agriculteurs ruraux, et sa chape antiraciste de 1989 “It’s a Hard Life Wherever You Go” ont établi un parallèle des préjugés entre les enfants catholiques de Belfast et les enfants noirs de Chicago. Son album de 2009 The Loving Kind a été inspiré par la nécrologie de Mildred Loving; il comportait des critiques pointues du président sortant George W. Bush.

Griffith a reçu le Lifetime Achievement Trailblazer Award de l’Americana Music Association en 2008. Son dernier album était Intersection en 2012.