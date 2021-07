Nanci Griffith parmi les intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs du Texas 2022

Nanci Griffith, Foudre Hopkins, Lefty Frizzell et Mark James ont été annoncés comme la classe 2022 des intronisés au Temple de la renommée de la Texas Heritage Songwriters’ Association.

Le quatuor de notables de l’État de Lone Star sera célébré pour ses réalisations en tant qu’auteurs-compositeurs lors du week-end 2022 du Texas Songwriters Hall of Fame. L’événement sera de retour à Austin les 11 et 12 février 2022. L’organisation a également annoncé une nouvelle identité, un logo rafraîchi et un nouveau site Web à l’adresse TexasSongwriters.com.

Le pionnier du country William Orville « Lefty » Frizzell, originaire de la ville texane de Corsicana, a exercé une influence directe sur des grands plus tardifs tels que Merle Haggard, George Jones et Détroit de George. Il était une énorme présence sur la scène country des années 1950, avec cinq hits country n ° 1 et des signatures telles que “Si vous avez l’argent, j’ai le temps” – plus tard pour entrer au Grammy Hall of Fame – “Je t’aime de mille façons” et “Je veux être avec toi toujours et toujours en retard (avec tes baisers)”. Il a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 1982.

Griffith, élevée à Austin, est vénérée pour sa propre carrière de plus de 20 albums, pour son Grammy Award avec Other Voices, Other Rooms et pour les tubes qu’elle a écrits pour d’autres, comme la reprise de “Love at the Five and Dime” de Kathy Mattea. et “Outbound Plane” de Suzy Bogguss. Elle a reçu le Kate Wolf Memorial Award de la World Folk Music Association en 1995. Puis en 2008, Griffith a remporté le Lifetime Achievement Trailblazer Award de l’Americana Music Association.

Figure de proue du country blues Samuel John « Lightnin’ » Hopkins, né à Centerville, Texas, joué pendant plus de six décennies, s’assurant une réputation comme l’un des grands guitaristes de blues. Il a eu des succès nationaux R&B avec “Shotgun Blues”, “Short Haired Woman”, “Abilene” et “Big Mama Jump” et a été au centre du documentaire acclamé de 1967 The Blues Accordin’ to Lightnin’ Hopkins. Il a été intronisé au Blues Foundation Hall of Fame en 1980.

Le puissant recueil de chansons de Mark James, originaire de Houston, comprend l’indélébile « Suspicious Minds », transformé en un hit emblématique de Elvis Presley et indéfiniment couvert; “Always On My Mind”, un autre incontournable d’Elvis qui a ensuite remporté un Grammy pour la chanson de l’année et la meilleure chanson country pour Willie Nelson; et le fracas de BJ Thomas “Hooked On A Feeling”. James a été intronisé au Nashville Songwriters Hall of Fame en 2015.

