Nanci Griffith, pionnière folk primée aux Grammy Awards, décède à 68 ans

Nanci Griffith, l’auteur-compositeur folk et country lauréat d’un Grammy, est décédé vendredi, a confirmé son manager. Aucune cause de décès n’a été donnée. Elle avait 68 ans.

Née à Seguin, au Texas en 1953, l’histoire de Nanci Griffith a embrassé une variété d’occupations, mais au fond, elle était une artiste musicale dès le départ. Ses quatre premiers albums ont été enregistrés sur des labels indépendants à partir de 1978 et présentaient généralement ses propres chansons avec des reprises de choix occasionnelles – “Tonight I Think I’m Gonna Go Downtown” de Jimmie Dale Gilmore et “If I Were The Woman You Wanted” de Lyle Lovett. ” Alors qu’elle trouvait sa voix poétique sur la salve d’ouverture de There’s A Light Beyond These Walls et Poet In My Window, on pouvait discerner un talent avide de se libérer, ce qu’elle fit sur le magnifique Once In A Very Blue Moon (1984) enregistré à Cowboy Jack Clement’s Cowboy Arms Hotel et spa d’enregistrement, Nashville, TN.

Plus tard dans sa carrière, sa voix country s’est libérée grâce au recrutement de joueurs de premier plan comme Bela Fleck et Mark O’Connor pour la soutenir. Cette musique l’a également amenée à une base de fans britanniques de plus en plus dévouée. Tout à fait dans le moule de l’école d’écriture gothique du Sud, Griffith a concocté des chansons qui ont peint des paysages cinématographiques entiers à cette époque.

Artiste toujours au flair contemporain, mais toujours tournée vers le passé, Nanci Griffith a réussi à combiner un regard américain nostalgique avec une technologie de pointe. Elle a offert un superbe ensemble de chansons flamboyantes sur Ruby’s Torch et a utilisé sa muse pour faire des déclarations politiques d’un poids considérable sur The Loving Kind. Son disque de 2012, Intersection, a été réalisé dans son home studio de Nashville et montrait tous les signes qu’elle y était, comme tous les grands américains et country folks, pour le long terme. C’était une vraie charmeuse.

Plus tôt cette année, Nanci Griffith, Lightnin’ Hopkins, Lefty Frizzell et Mark James ont été annoncés comme la classe 2022 des intronisés au Temple de la renommée dans le Association des auteurs-compositeurs du patrimoine du Texas.

Le quatuor de notables de l’État de Lone Star sera célébré pour ses réalisations en tant qu’auteurs-compositeurs lors du week-end 2022 du Texas Songwriters Hall of Fame. L’événement aura un trou de la taille de Nanci Griffith en son cœur tout au long de la célébration.