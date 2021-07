Nancy Pelosi a sauté le requin en rétablissant le mandat du masque de la maison, et elle le sait – RedState ⋆ .

in

Mardi, le médecin du Capitole Brian Monahan a rétabli l’exigence de masque pour les réunions en salle et les sessions de la Chambre des représentants.

Hier, une note a été émise selon laquelle la police du Capitole doit arrêter toute personne, visiteur ou membre du personnel, qui refuse de se conformer au mandat rétabli.

Le mandat n’est en vigueur qu’à la Chambre des représentants. Aucun mandat de ce type n’a été délivré pour le côté sénatorial du Capitole.

C’est absolument absurde. C’est la même logique qu’ils utilisaient dans les restaurants. COVID est actif lorsque vous franchissez la porte et attendez votre table, mais disparaît ensuite comme par magie lorsque vous vous asseyez pour manger et interagir. Il n’y a aucune science impliquée dans cela.

La police a reçu l’ordre de ne pas arrêter les membres réels de la Chambre, mais de signaler au sergent d’armes les membres qui refusent de se conformer. La SAA est donc devenue la Stasi de la Maison.

C’est une maladie qui est à juste titre réprimandée et combattue. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dont nous savons qu’elle est l’architecte de tout cela, a sauté le requin.

Le représentant de CA Mike Garcia a appelé Pelosi à propos de cet excès de pouvoir.

La police du Capitole est désormais mandatée pour arrêter les membres du personnel et les visiteurs vaccinés s’ils ne portent pas de masques. C’est faux. Ce n’est pas la maison de Pelosi, c’est la maison du peuple. On ne peut pas laisser ça. Nous ne pouvons pas laisser cela s’infiltrer dans nos propres collectivités à travers le pays. https://t.co/9m5HCOX76c – Représentant Mike Garcia (@RepMikeGarcia) 29 juillet 2021

Lorsque vous devez vous baisser à ce niveau, vous savez que vous avez perdu l’argument. Et mon garçon, l’a-t-elle perdu.

Chip Roy a eu un effondrement épique sur le sol de la maison à cause de cela.

C’était après que Pelosi ait insulté le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy en le traitant d’abruti :

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié le chef de la minorité Kevin McCarthy de «crétin» pour avoir critiqué la réinstitution d’un mandat de masque à la Chambre des représentants. “C’est un imbécile”, a déclaré Pelosi alors qu’elle montait dans un SUV à l’extérieur du Capitole mercredi matin, après qu’un journaliste lui a demandé de réagir à l’affirmation de McCarthy selon laquelle le mandat n’était “pas basé sur la science”. Pelosi avait précédemment déclaré que le mandat du masque était «du ressort du médecin du Capitole. Je n’ai rien à dire à ce sujet, sauf que nous l’honorons.

Pelosi a doublé et en réponse à la question d’un journaliste pour savoir si elle considérait que le chef McCarthy était un crétin, a invoqué le mot: «Science» quatre à cinq fois. Un peu comme Dorothy et ses pantoufles rubis, seulement au lieu de faire claquer ses talons, Pelosi a fait claquer son dentier.

C’est donc ce à quoi notre gouvernement est arrivé : échanger des barbes et suivre des diktats arbitraires qui n’ont aucun fondement, et le peuple américain s’étonne de savoir pourquoi rien n’est jamais fait. La reine Nancy mène le défilé et n’a pas seulement perdu la moralité, ainsi que la moindre trace de sa crédibilité, mais elle est à juste titre moquée et trollée pour cette folie.

Cela a commencé par une mini-manifestation ce matin du représentant de #Sassy KY Thomas Massie :

.@SpeakerPelosi a demandé au chef de la police de Capitol Hill d’arrêter le personnel et les visiteurs sans masque du Capitole. Le seul problème est qu’elle n’est pas la reine du Sénat, alors j’ai emmené mon personnel au milieu du Capitole pour visiter la ligne entre la Chambre et le Sénat où COVID s’arrête. pic.twitter.com/zyCfGVuPHO – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 29 juillet 2021

Massie dépose également une plainte avec cinq autres membres de la Chambre contre le mandat de masque du président Pelosi, pour des raisons de constitutionnalité.

Et cela s’est poursuivi ce soir, lorsque des républicains de la Chambre sans masque se sont rendus du côté du Sénat pour protester pleinement contre le mandat de Pelosi :

MAINTENANT – Les républicains de la Maison sans masque protestent contre le mandat de masque de la Chambre de la Chambre dans la salle du Sénat du Capitole. pic.twitter.com/ihshSd5kq7 – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 29 juillet 2021

C’est ce que nous sommes devenus : un Congrès qui trafique le théâtre et la surenchère. Les démocrates n’ont qu’eux-mêmes à blâmer pour ce récent changement. Cela a commencé l’été dernier, avec le théâtre de cosignatures d’émeutes et de manifestations, portant du tissu Kinte, signalant la vertu et pliant le genou.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Pelosi et les démocrates savent que le peuple américain en a marre de leurs bêtises, c’est pourquoi ils s’efforcent de faire le plus de dégâts possible alors qu’ils détiennent toujours les rênes du pouvoir.

La représentante de New York, Elise Stefanik, qui sait une chose ou deux sur l’élection des gens, a tweeté une vidéo de l’apparition sur Fox & Friends de cinq candidats du GOP qui se disputent des sièges vulnérables à la Chambre des démocrates. Malgré ses délires délirants, Pelosi se rend compte qu’elle a fait plus pour recruter des challengers républicains que n’importe quel orateur de l’histoire récente. Pelosi a à peine réussi à devenir présidente de la Chambre en 2020. Ses chances de conserver la Chambre en 2022 diminuent avec chacune de ces productions du théâtre Kabuki.

REGARDER : 5 Navy SEALs à la retraite et candidats actuels du GOP ont rejoint Fox & Friends ce matin ! D’incroyables patriotes à travers le pays se mobilisent pour servir, #FIREPelosi et #SaveAmerica ! #RedWave2022 @NRCC pic.twitter.com/EZ6d4yzRg4 – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 29 juillet 2021

Pelosi et les démocrates finiront par payer le prix de son arrogance et de sa folie, et pour nous, cela ne peut pas venir assez tôt.