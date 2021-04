Nancy Pelosi appelle le Congrès à enquêter sur l’insurrection du Capitole

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA), a renouvelé son appel à une commission du Congrès pour enquêter sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier dans une lettre «Cher collègue» envoyée vendredi à ses collègues démocrates à la Chambre.

La lettre, envoyée pour marquer le centenaire de la tentative de révolte, indiquait que Pelosi avait récemment envoyé une autre proposition aux dirigeants de la Maison républicaine cherchant à créer un groupe formel dans la veine de la Commission du 11 septembre.

«Un compromis était nécessaire; maintenant, nous devons nous mettre d’accord sur la portée, la composition et les ressources nécessaires pour rechercher et trouver la vérité », a écrit Pelosi. «J’espère que nous pourrons parvenir à un accord très bientôt. En même temps, les comités de la Chambre et du Sénat ont tenu et planifié des audiences, qui seront une ressource pour la commission.

Des milliers de partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier alors que la Chambre et le Sénat étaient en train de certifier les votes du collège électoral. Six personnes, dont un officier du département de police du Capitole, sont décédées à la suite des événements de la journée.

Pelosi a commémoré Brian Sicknick, l’officier du DPC décédé pendant l’insurrection, dans sa lettre, ainsi que Billy Evans, un officier du DPC décédé lorsqu’une voiture a tenté de franchir une barricade du Capitole plus tôt ce mois-ci. Les deux officiers ont été mis en honneur au Capitole pour leur bravoure en donnant leur vie pour protéger le Capitole et les membres du Congrès.

Les appels à une commission du Congrès ont commencé presque immédiatement après l’insurrection, et Trump a été destitué pour son rôle dans l’incitation à la violence fin janvier. Il a échappé à la condamnation au Sénat contrôlé par les républicains malgré le passage de sept des sénateurs de son parti pour voter en faveur de sa condamnation.

Les législateurs démocrates aimeraient mettre en lumière plus de faits entourant les événements de cette journée – qui a contribué à l’organisation, si la Maison Blanche a joué un rôle direct dans l’organisation de l’émeute, et la planification et la réponse des forces de l’ordre à la menace posée par le far- droite mob.

Pelosi, cependant, ne s’est fait aucune faveur en tentant de former la commission. Début février, l’orateur a proposé une commission composée de sept démocrates et de quatre républicains pour «mener une enquête sur les faits et circonstances pertinents liés à l’attaque terroriste nationale contre le Capitole».

Les dirigeants républicains ont répondu en s’opposant au déséquilibre partisan de la proposition initiale et en essayant d’élargir le champ d’action de la commission pour inclure toute violence politique aux États-Unis. Les républicains ont également demandé le pouvoir d’assignation pour les membres conservateurs de la commission.

«Si le Congrès veut tenter une analyse plus large de la violence politique toxique à travers le pays, alors dans ce cas, nous ne pouvons pas avoir une sélection artificielle des comportements terribles qui méritent et ne méritent pas d’être examinés», a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R- KY) a déclaré en février.

En ce qui concerne le dernier appel à l’action, le leader républicain à la Chambre Kevin McCarthy (R-CA) a nié avoir reçu une nouvelle proposition du bureau de Pelosi, selon un rapport de CBS News.

“Ni le chef républicain ni son personnel n’ont reçu la dernière proposition du président Pelosi, mais nous espérons que le président a répondu à nos préoccupations fondamentales de représentation égale et d’autorité d’assignation”, a déclaré un porte-parole de McCarthy à CBS News.

La stratégie républicaine semble être une tentative de détourner l’attention de la responsabilité de leur parti dans la conduite de la dynamique sociale et politique qui a conduit à l’insurrection, en évoquant des exemples aléatoires de violence de gauche. What-about-ism est devenu une tactique courante du GOP au cours des dernières années.

Mais il reste à voir si les actions – et les paroles – de plusieurs législateurs républicains qui ont promu le «grand mensonge» selon lequel l’élection présidentielle de 2020 a été volée à Trump entreront dans le champ de l’enquête de la commission.

Voulez-vous nous aider à célébrer sept ans de Vox?

Un électorat informé est essentiel à une démocratie qui fonctionne. Vox vise à fournir des informations claires et concises qui aident les gens à comprendre les problèmes et les politiques qui affectent leur vie – et cela n’a jamais été aussi vital qu’aujourd’hui. Mais notre journalisme explicatif distinctif coûte cher. Le soutien de nos lecteurs nous aide à garder notre travail gratuit pour tous. Si vous avez déjà apporté une contribution financière à Vox, merci. Sinon, pensez à faire une contribution dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.