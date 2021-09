Nancy Pelosi défend le projet de loi des démocrates sur l’avortement après que l’archevêque de San Francisco l’ait qualifié de “sacrifice d’enfants”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a défendu jeudi un projet de loi démocrate visant à protéger l’accès à l’avortement aux États-Unis après que l’archevêque de San Francisco – son district d’origine – l’ait comparé au « sacrifice d’enfants ».

Pelosi, qui est catholique romaine, a déclaré qu’elle croyait que Dieu donnait aux gens “le libre arbitre d’honorer nos responsabilités”, a rapporté le Washington Post.

Elle a noté qu’elle avait grandi dans une maison pro-vie dans sa ville natale de Baltimore et qu’après son mariage, elle avait donné naissance à cinq enfants en six ans.

“Pour nous, ce fut une bénédiction complète et totale, dont nous profitons chaque jour de notre vie”, a-t-elle déclaré. “Mais ce n’est pas notre affaire de savoir comment les autres choisissent la taille et le calendrier de leur famille.”

“Ce n’est pas notre affaire de savoir comment les autres choisissent la taille et le moment de leur famille.” — Présidente de la Chambre Nancy Pelosi

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., s’adresse aux journalistes au Capitole à Washington, le jeudi 23 septembre 2021. (Associated Press)

La loi sur la protection de la santé des femmes renforcerait les protections contre l’avortement prévues par la décision de la Cour suprême Roe v. Wade de 1973 et intervient au milieu d’une réaction démocrate à une nouvelle loi du Texas. tchapeau interdit effectivement tous les avortements après environ six semaines.

NANCY PELOSI, MICK JAGGER ET LA FACTURE SOCIALE DE 3,5 TILLIONS DE DOLLARS

L’archevêque Salvatore Cordileone a qualifié le projet de loi de “mal nommé” et a déclaré qu’il était “honteux qu’un catholique autoproclamé soit impliqué dans un tel mal, sans parler de le défendre”.

“Ce projet de loi n’est rien de moins qu’un sacrifice d’enfants”, a-t-il ajouté dans un communiqué publié plus tôt cette semaine. Il a demandé aux catholiques de “prier et de jeûner pour que les membres du Congrès fassent ce qu’il faut et empêchent cette atrocité d’être inscrite dans la loi. Un enfant n’est pas un objet à jeter, pas plus que le cœur d’une mère”.

Pelosi a déclaré qu’elle et l’archevêque étaient “en désaccord sur qui devrait décider” si une femme peut se faire avorter.

Pelosi et le président Biden – qui est également catholique – soutiennent le droit de choisir d’une femme.

Le ministère de la Justice a poursuivi le Texas pour son projet de loi sur les battements de cœur, le qualifiant d'”inconstitutionnel” et en violation de Roe v. Wade. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, et d’autres républicains se sont engagés à défendre la loi.

L’été dernier, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a voté à une écrasante majorité pour rédiger un document formel sur la signification de l’Eucharistie qui pourrait priver Biden et d’autres politiciens qui soutiennent les politiques d’avortement de communion dans certaines églises catholiques.

Les évêques prévoient de discuter du projet lors de leur réunion annuelle en novembre, mais ont précisé qu’il n’y a pas de politique nationale interdisant aux politiciens de communier, selon le Post.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais le pape, ce mois-ci, a déconseillé aux évêques de refuser l’Eucharistie pour des raisons politiques. “Je n’ai jamais refusé l’Eucharistie à personne”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’un “prix pour le parfait”.