Nancy Pelosi devient énervée après avoir été confrontée à des chants anti-Biden lors d’un discours clé | Monde | Des nouvelles

Nancy Pelosi est apparue à San Francisco au nom de Joe Biden pour promouvoir son plan d’infrastructure Build Back Better qui chercherait à améliorer la sécurité dans la ville. Mais dans son discours, Mme Pelosi a été interrompue par un homme très bruyant qui a commencé à scander « Let’s Go Brandon » et « USA », ce qui a pris le Président au dépourvu alors qu’elle tentait d’ignorer l’intervention. Mme Pelosi a finalement passé le relais au représentant Mark DeSaulnier qui a plaisanté en disant « J’espère qu’il ne fait pas partie de mes électeurs » pour essayer de faire dévier la rencontre délicate.

Mme Pelosi faisait la promotion du projet de loi d’infrastructure de 1,2 billion de dollars dans sa ville natale de San Francisco, qui a été adopté de justesse.

Les craintes ont grandi au sujet du vote qui aurait pu provoquer un arrêt du gouvernement s’il n’avait pas été adopté car le financement des services publics aurait été réduit pour les mois suivants.

En décembre 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a vu le plus long gouvernement fermé de l’histoire américaine après que les représentants n’ont pas voté le budget en raison de l’ajout du financement du mur frontalier de M. Trump.

La fermeture a finalement été levée après 35 jours avec peu de progrès réalisés pour le mur de M. Trump.

Le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden a été adopté de justesse par 220-213, les démocrates et les républicains votant selon les lignes du parti, à l’exception d’un démocrate rebelle.

Le mème « Let’s go Brandon » est né après qu’un malheureux incident de la correspondante de NBC Sports, Kelli Stavast, est devenu viral.

La journaliste a mené une interview avec le pilote de NASCAR Brandon Brown et elle a cru à tort que la foule scandait « Allons-y Brandon » pour sa victoire.

Mais comme le microphone était dirigé vers les spectateurs, il est devenu clair qu’ils scandaient plutôt « F *** Joe Biden » avec Mme Stavast faisant de l’obstruction maladroite pour détourner l’attention de son erreur.

Le chant est devenu plus fort et M. Trump a déclaré: « Je n’ai toujours pas compris, était-ce une jeune journaliste séduisante, essayait-elle de se couvrir ou était-elle gentille et ne comprenait pas ce qui se passait?

« Elle travaille pour NBC, donc c’est à environ 94% sûr qu’elle savait exactement ce qu’elle faisait.

« De toute façon, Brandon est devenu une grande star, personne n’avait jamais entendu parler de ce gars maintenant c’est l’une des plus grandes stars…

« Mais j’aime toujours plus la première phrase. »