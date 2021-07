Nancy Pelosi fait des millions de transactions sur les actions des entreprises qu’elle réglemente ⋆ 10z viral

par John Rubino, effondrement du dollar :

De la sous-pile de Glenn Greenwald :

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) est le sixième membre le plus riche du Congrès, selon les déclarations financières les plus récentes déposées en 2019. Alors que la démocrate californienne a gravi les échelons du parti et obtenu de plus en plus de pouvoir politique, sa richesse personnelle s’est élevé avec lui. Pelosi “a vu sa richesse augmenter à près de 115 millions de dollars contre 41 millions de dollars en 2004”, rapporte le groupe de transparence à but non lucratif Open Secrets. Même selon les normes de richesse qui définissent cet organe législatif – « plus de la moitié des membres du Congrès sont des millionnaires » – la richesse et le style de vie du politicien libéral de longue date et du législateur le plus puissant de Washington sont somptueux.

Et depuis qu’ils ont atteint la première place de la Maison, Pelosi et son mari, Paul, ne cessent de s’enrichir. Une grande partie de leur richesse ajoutée est due à des décisions extrêmement lucratives et « chanceuses » quant au moment d’acheter et de vendre des actions et des options dans les industries et les entreprises mêmes sur lesquelles Pelosi, en tant que président de la Chambre, exerce une influence énorme et directe.

Le secteur dans lequel Pelosis achète et vend le plus souvent des actions est, de loin, l’industrie technologique de la Silicon Valley. Près de 75 % des échanges d’actions de Pelosis au cours des deux dernières années ont été effectués dans la Big Tech : plus de 33 millions de dollars d’échanges. Cela s’est produit alors qu’une législation majeure est en instance devant la Chambre, contrôlée par les comités supervisés par Pelosi, qui pourrait radicalement remodeler l’industrie et les lois qui régissent les entreprises mêmes dans lesquelles elle et son mari commercent le plus agressivement.

Pour souligner l’imposant conflit d’intérêts au cœur de l’enrichissement personnel du Président Pelosi, considérons la société dans laquelle le Pelosis est le plus échangé : Apple. Les achats et les ventes dans cette seule société représentaient 17,7% du volume global des transactions de Pelosis. Et pourtant, au cours de cette même période, Pelosi a eu au moins une conversation privée avec le PDG d’Apple, Tim Cook, sur l’état d’Apple et les effets possibles sur l’entreprise de divers projets de loi en attente pour réformer la Silicon Valley.

Le 22 juin, le New York Times a fait état d’un « refoulement puissant et de grande envergure de l’industrie de la technologie depuis le [antitrust reform] des propositions ont été annoncées ce mois-ci. En particulier, “des dirigeants, des lobbyistes et plus d’une douzaine de groupes de réflexion et de groupes de défense payés par des entreprises technologiques ont envahi les bureaux du Capitole, appelé et envoyé des courriers électroniques aux législateurs et à leurs membres du personnel, et des lettres écrites faisant valoir qu’il y aurait des conséquences désastreuses pour l’industrie et le pays si les idées deviennent loi. Mais l’une des mesures les plus importantes prises contre ces projets de loi a été un appel personnel passé par le PDG d’Apple directement à Pelosi :

Dans les jours qui ont suivi l’introduction par les législateurs d’une législation susceptible de briser la domination des entreprises technologiques, le directeur général d’Apple, Tim Cook, a appelé la présidente Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès pour lancer un avertissement. . . . Lorsque M. Cook a demandé un retard dans le processus d’examen des projets de loi par la commission judiciaire, Mme Pelosi l’a poussé à identifier des objections politiques spécifiques aux mesures, a déclaré l’une des personnes.

Des sources qui ont refusé d’être identifiées ont tenté de convaincre les journalistes du Times que « Mme. Pelosi a repoussé les inquiétudes de M. Cook concernant les factures. Mais ce faisant, ils ont confirmé le fait plutôt crucial que Pelosi avait des conversations personnelles et privées avec le PDG d’une entreprise dans laquelle elle et son mari étaient fortement investis et grâce à laquelle ils gagnaient des millions de dollars en richesse personnelle. Et Pelosi, selon le rapport, a demandé à Cook quels changements étaient nécessaires pour éviter de nuire à Apple et aux autres géants de la Silicon Valley. Même le loyaliste partisan démocrate le plus endurci peut-il justifier ce conflit d’intérêts flagrant et ce commerce de soi ?

En effet, les cinq actions les plus échangées de Pelosis au cours des deux dernières années sont justement les cinq géants de la Silicon Valley qui seraient les plus touchés par la législation en cours. Quatre d’entre elles – Apple, Amazon, Facebook et Google – étaient toutes des entreprises identifiées par le sous-comité antitrust de la Chambre comme étant des monopoles classiques, tandis que la cinquième – Microsoft – a envoyé des dirigeants témoigner à plusieurs reprises devant les comités de la Chambre dirigés par les démocrates pour défendre les démocrates. ‘ factures en attente. En d’autres termes, les Pelosis négocient le plus d’actions dans les sociétés exactes dont l’avenir peut être le plus façonné par les projets de loi que Pelosi et ses lieutenants négocient et dirigent par le biais du Congrès :

Au-delà de cela, Google – l’une des sociétés dans lesquelles les transactions boursières de Pelosis ont rapporté des millions – est l’un des cinq principaux donateurs du président de la Chambre. Le couple riche achète et vend des actions Google, gagnant des millions. Elle travaille sur des projets de loi qui affectent directement la future trajectoire de Google. Et ils prodiguent de l’argent à ses coffres de campagne, une des principales sources de son pouvoir bien établi.

