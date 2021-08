Nancy Pelosi fait l’éloge de Biden et se concentre sur le genre au milieu de la conquête de l’Afghanistan par les talibans 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, va à l’encontre de la tendance à critiquer le président Joe Biden pour sa gestion du retrait militaire des forces américaines en Afghanistan pour le féliciter et appeler les futurs dirigeants afghans à respecter les femmes.

Dans un communiqué publié samedi soir, le démocrate californien a déclaré que Biden “doit être félicité” pour “les actions qu’il a prises” dans le cadre du retrait, qui a depuis sombré dans le chaos.

« Tout règlement politique que les Afghans recherchent pour éviter une effusion de sang doit inclure des femmes à la table. Le sort des femmes et des filles en Afghanistan est crucial pour l’avenir de l’Afghanistan. Alors que nous nous efforçons d’aider les femmes, nous devons reconnaître que leurs voix sont importantes, et tous doivent les écouter pour trouver des solutions, respectueuses de leur culture », a déclaré Pelosi dans le communiqué.

La déclaration de Pelosi est intervenue alors que les talibans prenaient rapidement le contrôle des villes de la région et se préparaient à entrer dans la capitale nationale de Kaboul, qu’ils contrôlent désormais à la suite d’un retrait chaotique des forces de l’administration Biden qui a été fortement critiqué par les chefs militaires, y compris les anciens Commandant des forces américaines et internationales, le général David Petraeus.

Les talibans contrôlent désormais la grande majorité de l’Afghanistan et ont capturé une quantité importante d’équipements militaires américains, notamment des MRAP, des Humvees blindés, des drones, de l’artillerie lourde et des caches d’armes à feu et de munitions fournies à l’origine à l’armée afghane. La majeure partie des forces afghanes entraînées par les États-Unis ont déserté leurs positions et fui le pays ou changé de camp alors que les talibans procédaient à des exécutions à Kandahar et dans d’autres villes afghanes.

Les remarques de Pelosi sur la situation en Afghanistan se sont concentrées sur le genre, appelant à ce que le futur gouvernement des talibans en Afghanistan nécessite l’inclusion des femmes dans la politique afghane, écrivant :

Les talibans doivent savoir que le monde surveille ses actions. Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état du traitement brutal infligé par les talibans à tous les Afghans, en particulier les femmes et les filles. Les États-Unis, la communauté internationale et le gouvernement afghan doivent faire tout leur possible pour protéger les femmes et les filles des traitements inhumains des talibans. Tout règlement politique que les Afghans recherchent pour éviter une effusion de sang doit inclure des femmes à la table. Le sort des femmes et des filles en Afghanistan est crucial pour l’avenir de l’Afghanistan. Alors que nous nous efforçons d’aider les femmes, nous devons reconnaître que leurs voix sont importantes, et tous doivent les écouter pour trouver des solutions, respectueuses de leur culture. Il existe un soutien bipartite pour aider les femmes et les filles d’Afghanistan. L’un des succès de la coopération entre les États-Unis et l’OTAN en Afghanistan a été les progrès réalisés par les femmes et les filles. Nous devons tous continuer à travailler ensemble pour veiller à ce que cela ne s’érode pas.

Pelosi a redoublé d’éloges pour Biden, reconnaissant la “clarté de l’objectif de la déclaration du président Biden et la sagesse de ses actions”.

“Le Congrès partage la préoccupation du président pour les Afghans qui ont aidé les efforts américains dans le pays, et nous avons adopté une législation sur les visas spéciaux d’immigrant (SIV) pour permettre leur réinstallation sur une base solide et bipartite”, a ajouté Pelosi. « Surtout, nous nous joignons au président pour reconnaître les sacrifices de nos hommes et femmes en uniforme et de leurs familles. »

Plus tôt dimanche, l’ambassade américaine à Kaboul a averti les Américains encore à Kaboul de “s’abriter sur place” alors que les plans d’évacuation du personnel américain tombaient en désarroi. « Nous demandons aux citoyens américains de s’abriter sur place. L’ambassade des États-Unis en Afghanistan a suspendu les opérations consulaires avec effet immédiat. Ne venez pas à l’ambassade ou à l’aéroport pour le moment », a déclaré l’ambassade.

“La situation sécuritaire à Kaboul évolue rapidement et la situation à l’aéroport se détériore rapidement”, poursuit le communiqué. «Il y a des rapports selon lesquels l’aéroport a pris feu et nous demandons aux citoyens américains de s’abriter sur place. L’ambassade des États-Unis en Afghanistan a suspendu les opérations consulaires avec effet immédiat. Ne venez pas à l’ambassade ou à l’aéroport pour le moment.

“Les citoyens américains ayant besoin d’aide pour quitter le pays doivent s’inscrire pour toute option qui pourrait être identifiée pour retourner aux États-Unis”, a-t-il conclu.