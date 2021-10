Nancy Pelosi rencontre le pape François au Vatican après que l’évêque a exhorté à prier pour elle

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., s’est rendue à Rome au cours du week-end où elle a rencontré le pape François au milieu d’un débat en cours sur l’avortement en Amérique.

Selon un tweet du compte de Pelosi, la rencontre, qui a eu lieu samedi au Vatican en audience privée, était un « honneur spirituel, personnel et officiel ».

Pelosi, une catholique qui a fait l’objet de critiques extrêmes pour ses opinions sur l’avortement, a soutenu ces dernières années qu’elle pensait que la procédure faisait partie du droit de choisir d’une femme.

Le mois dernier, l’évêque de Pelosi, l’archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco, a appelé à une « campagne massive et visible de prière et de jeûne » pour la conversion du cœur de Pelosi suite à l’adoption de HR 3755, qui, selon lui, « imposerait l’avortement aux demande dans tout le pays à n’importe quel stade de la grossesse. »

La présidente de la Chambre américaine Nancy Pelosi et son mari Paul Pelosi rencontrent le pape François au Vatican, le 9 octobre 2021.

« Une conversion du cœur de la majorité de nos représentants au Congrès est nécessaire sur cette question, à commencer par la chef de la Chambre, la présidente Nancy Pelosi », a déclaré Cordileone dans un communiqué. « J’invite donc tous les catholiques à se joindre à une campagne massive et visible de prière et de jeûne pour la présidente Pelosi : engagez-vous à prier un chapelet par semaine et à jeûner le vendredi pour la conversion de son cœur.

La déclaration de Cordileone est intervenue au milieu d’un débat faisant rage sur l’avortement, qui a pris de l’ampleur ce mois-ci lorsque la Cour suprême a autorisé le Texas à mettre en œuvre son projet de loi sur le rythme cardiaque. Le retour d’une majorité conservatrice à la Cour suprême a également suscité des discussions sur la codification par le Congrès de Roe v. Wade au cas où elle serait annulée.

Pelosi a précédemment défendu le HR 3755, intitulé Women’s Health Protection Act, et s’est opposé à Cordileone qui a qualifié la mesure de « sacrifice d’enfants ».

« L’archevêque de la ville de cette région, de San Francisco, et moi avons eu un désaccord sur qui devrait décider de cette [family size and timing] », a-t-elle dit. « Je crois que Dieu nous a donné le libre arbitre d’honorer nos responsabilités. »

Le Catéchisme catholique enseigne que les humains doivent utiliser leur libre arbitre pour rejeter le péché, dont l’avortement est inclus.

La section du Catéchisme traitant de l’avortement dit que la procédure et l’infanticide « sont des crimes abominables ».

Il se lit comme suit : « Les droits inaliénables de la personne doivent être reconnus et respectés par la société civile et l’autorité politique. Le Catéchisme prévient également que « lorsque l’État ne met pas son pouvoir au service des droits de chaque citoyen, et en particulier des plus vulnérables, les fondements mêmes d’un État de droit sont sapés ».

En ce qui concerne l’avortement, Pelosi a également déclaré que ce n’est pas notre affaire de savoir comment les autres choisissent la taille et le moment de leur famille.

Au cours de l’été, Cordileone a insisté sur le fait que Pelosi, et d’autres catholiques autoproclamés ne peuvent pas « prétendre être un catholique fervent et tolérer le meurtre de vies humaines innocentes, sans parler de faire payer le gouvernement pour cela ».

Pelosi a également exprimé son soutien à l’élimination de l’amendement Hyde, une politique fédérale en place depuis 1976 interdisant le financement de la plupart des avortements via Medicaid.

