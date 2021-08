Nancy Rothwell a personnellement suivi les réseaux sociaux des étudiants manifestants .

La vice-chancelière de Manchester, Nancy Rothwell, a vérifié les comptes de médias sociaux des étudiants manifestants et a envoyé des e-mails aux cadres supérieurs au sujet de manifestants spécifiques, peut révéler The Manchester Tab.

Des e-mails internes révèlent que Dame Nancy attirait l’attention sur des étudiants individuels impliqués dans des manifestations et des occupations et critiquait les autres pour ne pas avoir suffisamment loué l’université.

Dans un e-mail, elle souligne que la militante étudiante, Lucy Nichols, prend la parole lors d’un événement « démilitariser l’université », critique à l’égard de l’université.

Lucy a déclaré à The Tab: “J’ai toujours été incroyablement fière de mon activisme, en particulier à l’UoM et cela a clairement secoué Nancy Rothwell si elle pense qu’elle doit envoyer un e-mail à toute la haute direction chaque fois que je prends la parole lors d’un événement.”

Pendant les occupations de la tour Owens Park et du bâtiment Sam Alex l’année dernière, il a également été révélé que la vidéosurveillance était utilisée pour surveiller les mouvements des étudiants en dehors des occupations.

Un rapport de sécurité déclare : « Observé sur CCTV que l’un des principaux meneurs de l’occupation… Ben McGowan (l’auteur de cet article) s’est dirigé vers Oak House et est entré dans un appartement à Chestnut Court ».

Les tweets des étudiants Mattie Shannon et Izzy Smitheman ont également été mentionnés ou partagés à la fois dans les courriels de Nancy Rothwell et dans les rapports de sécurité. Dans un e-mail, Nancy dit : “La campagne Nancyout a quelque peu réapparu… (par exemple… les commentaires de Mattie Shannon qui ont été retweetés).”

Mattie Shannon a déclaré que les preuves montraient un vice-chancelier “complètement hors de leur profondeur”.

Mattie a ajouté: «Je pense qu’un vice-chancelier ressent le besoin de parcourir personnellement les flux Twitter des étudiants et d’envoyer leurs tweets à la haute direction montre quelqu’un qui a des priorités complètement fausses et qui est clairement motivé par son ego.

“Elle ne devrait pas être surprise d’avoir perdu la confiance de 89 % des étudiants alors qu’elle passe le plus clair de son temps à être obsédée par tout étudiant qui ose critiquer elle et ses échecs.”

Dans d’autres chaînes d’e-mails, le vice-chancelier note que certains étudiants nommés sont « très bien connus de nous » après avoir demandé « avez-vous relevé des noms ? à un autre membre du personnel.

Dans un e-mail sur la réaction en ligne contre l’une des communications de l’université sur la santé mentale, elle note des étudiants particuliers qui, selon elle, ont dirigé les critiques et ajoute qu’elle pense qu’un certain étudiant n’a pas suffisamment fait l’éloge de l’université.

Le secrétaire général de l’UCU, Jo Grady, a qualifié les actions de l’université de “comportement pathétique”.

Vous êtes-vous déjà demandé pour quoi les vice-chanceliers comme Nancy Rothwell étaient payés plus de 250 000 £? apparemment, la réponse consiste à lire avec colère les médias sociaux et à signaler les tweets du personnel et des étudiants à leurs collègues. Vraisemblablement dans l’espoir de les punir et de les réduire au silence. Comportement pathétique. https://t.co/0qIehVEw2s – Jo Grady (@DrJoGrady) 11 août 2021

Il semble également que Nancy Rothwell soit une lectrice passionnée de Manchester Tab (salut si vous lisez ceci) car elle a envoyé des articles à d’autres membres de la haute direction, dont un comparant son impopularité à Carole Baskin et au boudin noir.

Un porte-parole de l’Université de Manchester a déclaré : « Les étudiants individuels mentionnés dans les demandes d’accès aux sujets étaient des” activistes “éminents à l’Université et il ne serait donc pas surprenant que les membres de l’équipe de direction en soient conscients.

« Il est tout à fait normal que différents départements et équipes travaillent en collaboration pour assurer la liaison, se rapporter et s’informer mutuellement de toute activité qui perturbe la vie du campus. La sécurité et le bien-être de nos étudiants, en particulier ceux sur le campus, doivent toujours être une priorité absolue pour l’Université.

« Ce type de coopération entre les départements pour des raisons de sûreté et de sécurité n’est pas du tout inhabituel pour une organisation, en particulier pour une organisation de la taille et de la portée de notre université.

« En ce qui concerne la surveillance de Twitter, nous attirons votre attention sur le fait qu’un certain nombre d’étudiants impliqués dans l’occupation de la grève des loyers de l’UoM marquaient le compte Twitter officiel de l’université dans leurs tweets individuels, certains tweets posant des questions à l’université et un certain nombre étant retweeté par le ‘ Compte de campagne de grève des loyers de l’UoM. L’activité découlant des comptes individuels était donc entièrement visible et dans le domaine public.

“Nous rejetons fermement toute suggestion selon laquelle nous avons espionné des étudiants individuels.”

