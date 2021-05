Nancy Wilson de Heart se produira avec Seattle Symphony

CŒURde Nancy Wilson se produira avec le Symphonie de Seattle le 9 juillet au Benaroya Hall de Seattle, la ville où Wilson les sœurs ont grandi et CŒUR formé. Ils seront rejoints par le chanteur Liv Warfield de Princele groupe ainsi que Nancyde ROADCASE ROYALE projet, ainsi que des musiciens du CŒUR bande.

«C’est comme: ‘Pourquoi ne pas juste faire un spectacle et en faire une diffusion en direct et peut-être en avoir quelques autres à notre actif avec différentes villes avec les mêmes palmarès avec des symphonies de ces villes dans des centres d’art du spectacle?'” Nancy a déclaré à Newsweek. “C’est donc le rêve chimérique en ce moment. J’ai hâte de le préparer et de le faire. Ce sera amusant.”

Nancyle premier album solo de “Vous et moi”, sortira le 7 mai via Continuer la musique. Le LP a été enregistré principalement dans Wilson‘s California home studio, travaillant à distance avec des membres du groupe et des invités spéciaux. La plupart des morceaux sont des originaux, mais Wilson a décidé d’inclure une poignée de couvertures de quelques-uns de ses favoris, y compris une perspective féminine de CONFITURE DE PERLESde “La fille”, un tour émouvant de SIMON ET GARFUNKELde “Le boxeur” avec Sammy Hagar, et une couverture éthérée de LES CANNEBERGES‘ “Rêves”, avec Champ de guerre. Les huit autres morceaux sont des originaux, principalement des ballades acoustiques, mais il y a aussi des rockers entraînants comme “Fête à la salle de bal Angel” qui comporte un groupe de soutien superstar, y compris Duff McKagan de GUNS N ‘ROSES et Taylor Hawkins du FOO FIGHTERS. L’album se termine par une chanson qui capture tout le spectre de la perte, de l’amour et de la rédemption dans une coda instrumentale. Intitulé “4 Edward”, c’est Nancyl’hommage de Eddie Van Halen, dont la perte en 2020 est toujours importante pour la musique. La chanson titre “Vous et moi”, comme pour plusieurs des chansons de l’album, réunit Wilson avec un collaborateur de longue date Sue Ennis, qui a co-écrit de nombreux CŒURles classiques avec Nancy et soeur Ann.

Photo: Jeremy Danger

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).