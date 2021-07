Nancy Wilson de Heart s’entretient avec le duo pop américain Aly & Aj sur “The Conversation” sur Gibson Tv (vidéo)

“La conversation”, une Gibson Série télévisée originale, donne à deux artistes de genres similaires et de générations différentes la chance de s’asseoir et de discuter de leurs voyages à travers la musique.

Dans le dernier épisode de “La conversation”, Nancy Wilson de CŒUR s’assoit avec le duo pop américain ALY & AJ. Dans le vaste débat, Nancy et ALY & AJ parler de la façon dont ils se sont rencontrés et se sont réunis pour la première fois pour écrire des chansons et en quoi la musique qu’ils ont écrite était différente de ce que Aly et UN J faisaient à l’époque. Nancy a recueilli des informations auprès d’eux pour comprendre leur vision et comment elle pourrait les aider – quelle musique ils écoutent, quels livres ils lisent – en essayant d’avoir une idée de ce qu’ils voulaient écrire et de ce à quoi ils ressemblaient.

Nancy est présenté sur ALY & AJle dernier album de, “A Touch Of The Beat vous met sur pied, vous fait sortir et ensuite au soleil”, jouer de la guitare et chanter des chœurs sur leur chanson “Ecoutez!!!”

Nancy parle également de la réalisation de son nouvel album solo pendant la pandémie et du processus créatif; enregistrer à la maison puis envoyer des morceaux par e-mail à d’autres musiciens et collaborateurs. Ils discutent tous des attentes placées sur les artistes par les maisons de disques et l’industrie et la lutte pour conserver leur vision sonore et créative. Aly et UN J discuter d’essayer de remettre l’élément humain dans leur dernier album.

Nancy nous raconte sa première guitare et comment elle s’est inspirée LES BEATLES. Elle parle aussi de sa collection de guitares. Nancy raconte aussi une histoire de donner Eddie Van Halen l’une de ses guitares acoustiques et ce que c’était que d’honorer LED ZEPPELIN au Kennedy Center Honors. Nancy parle aussi de ce que c’est que d’être dans un groupe avec sa sœur, ce qui, bien sûr, est quelque chose que les sœurs Alyson et Amanda Michalka (Aly et UN J) peut également se rapporter à.



