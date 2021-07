Nancy Wilson dit “Je n’ai jamais été avec moi”

Nancy Wilson a toujours fait partie de ce groupe supérieur de stylistes vocaux capables de maîtriser n’importe quelle chanson qu’ils interprètent. En 1977, elle le prouvait déjà en tant qu’artiste graphique depuis une quinzaine d’années. Au fur et à mesure que les modes musicales évoluaient, elle a déménagé avec eux et, le 23 juillet de la même année, elle a atteint le palmarès des albums R&B américains avec un disque sur lequel elle a refait un album radio à succès croisé un an plus tôt; un morceau écrit par un futur « Ghostbuster » ; a chanté un air moins connu de l’un des grands auteurs-compositeurs de la Motown ; et a fait un autre morceau de Tamla qui atteindra plus tard le numéro 1 au Royaume-Uni. Le LP était I’ve Never Been To Me.

À ce moment de sa longue carrière, l’association de Wilson avec Capitol Records en était à ses derniers stades. Elle et tant d’autres chanteurs classiques aux influences jazz cherchaient à trouver leur place dans un monde dominé par le disco. Elle travaillait avec deux producteurs expérimentés, des frères dont les curriculum vitae remontaient aux années 1960. Gene Page était un notable de studio accompli qui est devenu particulièrement connu pour ses arrangements de cordes pour le tout conquérant Barry White. La place de son frère Billy dans l’histoire a été assurée lorsqu’il a écrit « The ‘In’ Crowd », sans cesse refait, un succès de 1965 pour Dobie Gray et le Ramsey Lewis Trio.

Les frères ont supervisé un album qui tire son titre de la ballade Ken Hirsch/Ron Miller qui a également été enregistrée en 1977 par la chanteuse de Motown Charlene. Ce n’est qu’en 1982, lors de sa réédition, que sa version a atteint le sommet des charts au Royaume-Uni et en Australie et a atteint le n ° 3 en Amérique.

Nancy chante Lamont Dozier

Ailleurs, Wilson a chanté “Flying High”, écrit par l’ancien pilier de Motown Lamont Dozier, et “Car Of Love”, écrit par l’un des guitaristes de session les plus occupés de cet empire de la soul, Ray Parker Jr. Il allait bientôt devenir célèbre avec son propre groupe, Raydio, et plus tard pour couper le thème du film Ghostbusters.

L’incontournable AOR était le récent succès majeur de Gary Wright, “Love Is Alive”, qui avait atteint la deuxième place du Hot 100 en 1976. Nancy a pris la chanson à un coup de disco incongru, mais comme sur l’album dans son ensemble, le supérieur de Gene Page les cordes lui donnaient un air de distinction. Wilson elle-même a fait équipe avec Billy Page pour écrire « Patience My Child ». Le LP comportait des sessions de premier plan avec Wilton Felder des Crusaders à la basse, le saxophone soprano d’Ernie Watts et le percussionniste Paulinho da Costa, entre autres, avec des choristes dont Jim “Swing Your Daddy” Gilstrap.

I’ve Never Been To Me a commencé à la 48e place du classement R&B et est passé à la 42e place en neuf semaines. Il est entré dans le palmarès Billboard tous genres une semaine après ses débuts dans la soul, mais n’y a passé qu’une semaine au n ° 198.

« Chansons d’amour et de torche non partagés »

“Il n’y a eu aucune tentative délibérée pour moi d’atteindre un public plus jeune”, avait déclaré Wilson à Blues & Soul un an plus tôt. «J’ai toujours le même type de public et naturellement, en tant qu’interprète, vous vous attendez et espérez attirer de nouveaux adeptes tout le temps. Mais je suis toujours resté fidèle à ce que j’ai toujours fait – du matériel choisi avec de bonnes paroles fortes.

« Le contenu des paroles de mes chansons est toujours le même – des chansons sur l’amour, sur les hommes et les femmes, sur l’amour non partagé, sur les torches. Naturellement, nous chantons de nouvelles chansons et si cela attire de nouveaux publics, alors ce n’est pas grave. »

