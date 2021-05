Nancy Wilson dit que “ c’était vraiment évident ” Layne Staley n’allait pas vaincre sa toxicomanie

“Vous et moi”, le premier album solo de CŒURde Nancy Wilson, comprend la chanson “Le dragon”, qui a été initialement écrit pour ALICE ENCHAÎNÉE‘ Layne Staley il y a près de trois décennies. Elle a parlé de la piste à Holland’s FaceCulture (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai écrit cette chanson il y a si longtemps, au début des années 90, quand j’étais ami – je suis toujours ami – avec ALICE ENCHAÎNÉE les gars et toute l’explosion de Seattle, tous mes copains à Seattle. C’était une chanson qui n’a jamais vraiment fonctionné à l’intérieur du CŒUR format – il ne vivait tout simplement pas comme un CŒUR chanson; ça n’a pas vraiment fonctionné pour CŒUR pour une raison inconnue. Donc plus tard, quand j’étais en pause de CŒUR pendant quelques années et j’ai fait appeler mon autre groupe ROADCASE ROYALE, nous enregistrions un album et nous avons mis ‘Le dragon’ sur cet album. L’album s’appelait ‘Tout d’abord’. Et c’était vraiment une super chanson, et j’ai pensé qu’elle avait enfin trouvé une bonne place sur cet album. Et le gars de la maison de disques à l’époque, quand je faisais ce nouvel album, il a dit: ‘Voudriez-vous s’il vous plaît mettre ‘Le dragon’ sur cet album? parce qu’il a adoré la version avec laquelle nous avons fait ROADCASE ROYALE. J’ai dit: “Je suis heureux de faire cette chanson sur mon album solo aussi.” C’est juste une chanson qui a enfin trouvé sa place pour vivre. C’est enfin dans une bonne maison; cette chanson a trouvé sa maison. “

Demandé si elle a vu Laynela mort avant qu’il ne succombe à la dépendance en 2002, Nancy C’était une situation très intéressante au début des années 90 à Seattle, car il y avait beaucoup de ces gars à cette époque qui luttaient tous contre leur propre dépendance. Même Chris Cornell plus tard, il s’est avéré qu’il a eu ses propres problèmes plus tard. Mais c’était le moment. Et Layne Staley était un amoureux d’une personne dont on pouvait vraiment voir sa faiblesse pour sa dépendance et à quel point il semblait, de loin, qu’il n’allait pas y survivre. Et cela a pris très, très longtemps, mais il était vraiment évident qu’il n’allait pas gagner ce concours. C’est pourquoi j’ai écrit la chanson à l’époque où il était encore là; Je l’ai écrit alors. “

Selon Nancy, Layne n’a jamais eu la chance d’entendre la chanson avant son décès. «C’était trop personnel», a-t-elle expliqué. “Je l’ai partagé avec [ALICE IN CHAINS guitarist/vocalist] Jerry Cantrell, qui est un grand ami à moi, et j’ai dit: ‘Je veux toujours terminer la chanson. Cette chanson a besoin d’une autre partie. ‘ Et je l’ai joué pour lui plusieurs fois dans différentes situations. Je pense qu’il ne voulait juste pas en faire partie parce que c’était trop douloureux pour lui – parce que Layne était son frère principalement. Alors j’ai juste trouvé comment le finir par moi-même, et il a finalement trouvé sa place. “

“Vous et moi” sortira le 7 mai via Continuer la musique. Le LP a été enregistré principalement dans Wilson‘s California home studio, travaillant à distance avec des membres du groupe et des invités spéciaux. La plupart des morceaux sont des originaux, mais Wilson a décidé d’inclure une poignée de couvertures de quelques-uns de ses favoris, y compris une perspective féminine de CONFITURE DE PERLESde “La fille”, un tour émouvant de SIMON ET GARFUNKELde “Le boxeur” avec Sammy Hagar, et une couverture éthérée de LES CANNEBERGES‘ “Rêves”, avec Champ de guerre. Les huit autres morceaux sont des originaux, principalement des ballades acoustiques, mais il y a aussi des rockers entraînants comme “Fête à la salle de bal Angel” qui comporte un groupe de soutien superstar, y compris Duff McKagan de GUNS N ‘ROSES et Taylor Hawkins du FOO FIGHTERS. L’album se termine par une chanson qui capture tout le spectre de la perte, de l’amour et de la rédemption dans une coda instrumentale. Titré «4 Edward», c’est Nancyl’hommage de Eddie Van Halen, dont la perte en 2020 est toujours importante pour la musique. La chanson titre “Vous et moi”, comme pour plusieurs des chansons de l’album, réunit Wilson avec un collaborateur de longue date Sue Ennis, qui a co-écrit de nombreux CŒURles classiques avec Nancy et soeur Ann.



