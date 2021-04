Nancy Wilson dit qu’elle s’est “ forcée ” à écrire la chanson hommage à Eddie Van Halen “ 4 Edward ” pour son premier album solo

CŒURde Nancy Wilson a parlé à Holland’s FaceCulture de sa nouvelle chanson solo «4 Edward». La piste, qui est un hommage à la fin VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, est tiré de Nancyle premier album solo de “Vous et moi”, qui sortira le 7 mai via Continuer la musique. Le LP a été enregistré principalement dans Wilson‘s California home studio, travaillant à distance avec des membres du groupe et des invités spéciaux.

Nancy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La chanson pour laquelle j’ai écrit [Eddie] J’essayais de reproduire la chanson que je l’avais entendu écrire sur l’acoustique dans les années 80 quand je lui ai donné la sienne – supposément, c’était sa première guitare acoustique, ce qui est difficile à croire. Et le lendemain matin, à l’aube, il a appelé ma chambre d’hôtel et a dit: “ Écoutez ça ”, et m’a joué ce beau morceau de musique qui était presque classique dans l’introduction, puis il a obtenu une sorte de rock dans le milieu, puis il s’est terminé dans un style plus classique.

«Pour moi, après qu’il nous ait malheureusement quittés si récemment, je me suis dit:« D’accord, eh bien… »Quelqu’un m’a demandé de faire un instrumental:« Si tu veux faire un album solo, tu dois faire un instrumental. ‘ Alors j’ai dit: “D’accord. Je vais le faire, et je vais le consacrer à Edward Van Halen», a-t-elle poursuivi.« Et puis je me suis dit: «Oh, merde. Pourquoi ai-je dit ça? Je me suis mis dans une situation vraiment périlleuse et je me suis mis toute cette pression pour faire quelque chose comme ce dont je me souviens qu’il m’avait joué au téléphone à l’époque. Il m’a donc fallu quelques semaines pour même aborder l’idée que j’allais le faire du tout. [Laughs] Mais j’ai dit à tout le monde que je le faisais, alors je devais le faire; Je me suis fait pression pour le faire. Et j’ai essayé d’apprendre à faire le marteau qu’il a fait en acoustique, ce qui ne fonctionne pas du tout, en particulier avec les cordes plus lourdes que j’aime utiliser. Mais ensuite, j’ai en quelque sorte parcouru toutes mes notes et regardé mon enregistreur sur mon téléphone, et j’ai trouvé quelques petites pièces que je pouvais assembler – comme des pièces de puzzle – et j’ai finalement compris: cela devrait prendre une minute et une moitié; il devrait commencer par une intro classique et se terminer par un truc de type outro classique, avec un peu de rock au milieu. Alors j’ai finalement compris. [Laughs] Et je suis heureux de me mettre sous cette pression parce que j’aime vraiment le résultat. C’est très simple, mais c’est d’une belle simplicité. “

J’ai demandé ce qui rendait la chanson si spéciale, Nancy a déclaré: “Je pense que le fait que je voulais lui rendre hommage et le lui dédier, parce qu’il était une âme douce et un bon ami à moi, les fois où nous avons eu la chance de passer un peu de temps ensemble. Il avait toute cette joie qu’il apportait dans son jeu. Ce grand sourire sur son visage tout le temps était si contagieux et si différent de beaucoup de joueurs de rock and roll. Il avait sa propre joie qu’il a apporté à la musique qu’il a créée. était si différent de tout ce qui se passait dans la musique. “

La plupart des morceaux sur “Vous et moi” sont des originaux, mais Wilson a décidé d’inclure une poignée de couvertures de quelques-uns de ses favoris, y compris une perspective féminine de CONFITURE DE PERLESde “La fille”, un tour émouvant de SIMON ET GARFUNKELde “Le boxeur” avec Sammy Hagar, et une couverture éthérée de LES CANNEBERGES‘ “Rêves”, avec Liv Warfield (Prince) de Nancygroupe précédent de ROADCASE ROYALE. Le premier single de l’album était Bruce Springsteende “La montée”, qui a chuté l’automne dernier.

Les huit autres morceaux sont des originaux, principalement des ballades acoustiques, mais il y a aussi des rockers entraînants comme “Fête à la salle de bal Angel” qui comporte un groupe de soutien superstar, y compris Duff McKagan de GUNS N ‘ROSES et Taylor Hawkins du FOO FIGHTERS.

La chanson titre “Vous et moi”, comme pour plusieurs des chansons de l’album, réunit Wilson avec un collaborateur de longue date Sue Ennis, qui a co-écrit de nombreux CŒURles classiques avec Nancy et soeur Ann.

Avec son groupe CŒUR, Nancy Wilson a enregistré 16 albums, vendu plus de 35 millions d’albums dans le monde et en possède quatre Grammy nominations. Elle avait déjà sorti un autre album avec juste son nom dessus, “En direct à la boutique de guitares McCabe”, qui l’a capturée jouant un ensemble de reprises et de nouvelles chansons en 1999. Mais considère que c’est son premier véritable album solo, un mouvement créatif positif au milieu d’une année surréaliste de perte; la vie pendant le verrouillage.

“Vous et moi” liste des pistes:

01. Vous et moi



02. La montée



03. Je te trouverai



04. La fille



05. Fête à la salle de bal Angel (avec Duff McKagan et Taylor Hawkins)



06. Le boxeur (feat. Sammy Hagar)



07. Éloignez-vous



08. L’Intermédiaire



09. Rêves (feat. Liv Warfield)



dix. Le dragon



11. On se revoit



12. 4 Édouard