Nancy Wilson sur son premier album solo et écrit pour “Presque célèbre”

Alors que Almost Famous a fait ses débuts il y a plus de 20 ans, le film et sa bande originale – deux lettres d’amour au rock’n’roll – sont restés toujours aussi pertinents pour Nancy Wilson. En fait, le Cœur co-fondatrice, qui a composé la bande originale avec son ex-mari et scénariste-réalisateur Cameron Crowe, n’a jamais vraiment quitté Almost Famous et Stillwater. Plus récemment, le Bande originale presque célèbre a été réédité sous la forme d’un vaste coffret en édition limitée comprenant des morceaux de Les garçons de la plage, Joni Mitchell, The Who, et plus, ainsi que du matériel inédit de Stillwater le plus écrit pour le film par Crowe, Wilson et le guitariste lauréat d’un Grammy Award, Peter Frampton.

Mais ce n’est qu’un des nombreux projets de Wilson avec lesquels elle a jonglé. Alors que l’auteur-compositeur-interprète avait l’habitude d’être sur la route avec Heart ou le groupe rock et R&B Roadcase Royale, Wilson s’est retrouvée à l’arrêt pendant la pandémie. Mais pour la première fois, dans son studio du nord de la Californie, Wilson a pris le temps de créer son premier album solo en studio Toi et moi.

Composée de reprises de Bruce Springsteen, Pearl Jam et plus, ainsi que de morceaux originaux, Wilson a pu réfléchir à son passé et s’inspirer de la personne qu’elle était avant que Heart n’existe. Au-delà de cela, Wilson prévoit un retour du mentorat au Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp au début de 2022 pour le tout premier «camp réservé aux femmes». Wilson vit toujours ses rêves rock’n’roll.

Nous avons parlé à Wilson de la création de la musique d’Almost Famous, de la philosophie de Stillwater et de son premier album solo.

Quel a été le processus d’écriture des chansons pour composer la musique d’Almost Famous ?

Moi et mon mari d’alors, Cameron, avons travaillé ensemble à tous les niveaux du film – le scénario et les chansons. C’était drôle parce que nous connaissions tous les deux très bien le monde de la musique et l’ère du rock des années 1970 dans laquelle le film se déroulait, donc nous avions tous les deux des empreintes sur la façon dont nous pensions que ces chansons devraient sonner.

Il y a un son spécifique de cette époque, donc nous avons pensé que faire ces chansons devrait être un conglomérat des groupes de rock de l’époque comme Bad Company, Frères Allman, et ce genre de groupes. Mais dans le cas de Stillwater, il devait être plus intermédiaire. C’était en quelque sorte le but de l’histoire. Ces gars n’étaient pas d’énormes rock stars – c’étaient des rock stars de niveau intermédiaire. C’était vraiment une mission amusante parce qu’il n’y avait aucune pression pour la rendre incroyablement géniale, juste une expérience de chanson rock parfaitement intermédiaire.

Qu’avez-vous fait pour entrer dans l’état d’esprit de Stillwater ?

Stillwater est un groupe de rock très masculin de cette époque qui a beaucoup de mélancolie dans l’écriture des chansons. Le gars qui chante les chansons a beaucoup de regrets et de problèmes de père, comme “Mon père m’a averti de ne pas tomber amoureux” ou “Tu vas finir seul”. Tels étaient les problèmes des auteurs-compositeurs de l’époque. On a juste mis le cadre autour de ça comme ça pour aborder l’écriture des chansons.

Cela fait cinq ans que Heart n’a pas sorti de disque. Avez-vous et Ann [Wilson] discuté d’enregistrer de la nouvelle musique ?

Nous avons également été en quelque sorte déconnectés à cause de la pandémie – mais il y a une offre pour Heart de tourner à nouveau en 2022, nous envisageons donc de sortir à nouveau. La dernière tournée a eu lieu en 2019, et elle a été très réussie. Mais pendant la fermeture, j’ai fait mon propre album en Californie du Nord dans mon nouvel espace studio. Je pense qu’une partie de ce matériel serait vraiment cool pour Heart. Et [my sister] Ann a son propre nouveau matériel qu’elle a également sorti, mais je pense que le grand cheval de métal de Heart en tournée serait un grand accomplissement après la pandémie.

Au sujet de votre album solo, c’est le premier que vous sortez. Pourquoi maintenant?

J’ai toujours voulu le faire et les gens me demandaient de le faire. L’une des raisons était que j’étais enfermé et à la maison. Je n’ai pas pu faire de tournée, ce que j’ai fait à peu près sans escale. De plus, en train de bûcher avec vous-même enfermé, je suis revenu dans ma propre âme de qui j’étais avant de rejoindre Heart. Cela m’a remis en contact avec la collégienne que j’étais avant Heart. Cela m’a ramené à quelque chose qui m’avait manqué. C’était une très bonne approche de la survie pendant cette période très difficile. C’est pourquoi la première chose que j’ai faite a été de reprendre une chanson de Bruce Springsteen intitulée « The Rising » qu’il a écrite pour le 11 septembre à l’origine. J’ai senti que c’était une chose ambitieuse à faire à cause de ce que nous traversons tous pendant cette période vraiment horrible.

Comment avez-vous choisi les pochettes que vous avez décidé de mettre sur le disque ?

Quand j’ai fait la chanson “Daughter” de Pearl Jam, c’était avant la fermeture, et je l’avais fait pour un film qui est maintenant sur Netflix intitulé I Am All Girls, qui est une chanson sur la traite des êtres humains. C’est l’histoire vraie d’une femme qui retourne à l’endroit où elle était victime de la traite et se vengera de son agresseur. C’est la raison pour laquelle j’ai fait ça parce que dans la chanson, il y a des paroles sympas comme “Elle tient la main qui la maintient.” C’est donc quelque chose que j’ai fait avant. Les canneberges chanson, “Dreams”, était juste quelque chose que j’ai entendu à la radio un jour. Mon mari Jeff m’a dit : “Tu devrais faire ça avec Liv [Warfield]. ” Elle était la chanteuse de mon récent groupe Roadcase Royale. Elle me manquait vraiment et je voulais chanter avec elle, alors nous l’avons fait. Dans chaque cas, les reprises étaient toutes des choses que j’aimais.

Il y avait un nouveau coffret qui est sorti pour l’anniversaire de Almost Famous avec du nouveau matériel. Pouvez-vous me parler du processus de création de la nouvelle chanson « Love Thing » ?

Nous descendions souvent dans l’océan sur la côte ouest de l’Oregon – une semaine environ, nous recherchions des idées de chansons, lisions le script à haute voix et nous imprégions de tout le concept du film en cours de montage. Nous écoutions les chansons de Bad Company, et je restais assis et bricolais avec des accords de guitare, une mélodie et un contenu lyrique similaires. Je restais assis à inventer des conneries.

Quelle était votre chanson préférée à écrire pour Almost Famous qui est apparue sur la bande originale ou non ?

Je pense que ma chanson préférée dont tout le monde parle toujours est “Fever Dog” parce que c’est une phrase qui pouvait juste être ressentie à cette époque. Nous avons essayé d’inventer une phrase d’un personnage sur lequel cette chanson parlerait : quelqu’un qui est un peu un sleazeball qui utilise toujours une situation à son avantage. Donc, quand nous avons pensé au titre “Fever Dog” pour décrire cela, c’était comme “Eureka”. La chanson elle-même, sa simplicité et son éthique rock ont ​​vraiment fonctionné.

Avez-vous des histoires inédites sur la création de la musique d’Almost Famous ?

Pendant l’école de rock que nous avons faite, nous avons loué un espace de répétition avec les acteurs et aidé à leur montrer les ficelles de ce qu’était un groupe de rock authentique – les subtilités de la présence sur scène qu’ils ont ensemble, le contact visuel, les mauvaises exigences de posture, et la guitare basse. Je travaillais un peu avec Billy Crudup et je lui parlais de la « rockstar » de tout ça. Je me disais : « Soyez prêt à être distrait même si vous essayez de vous concentrer sur votre partie de guitare parce que les gens vont se précipiter vers vous et essayer de vous faire signer des trucs pendant que vous essayez de jouer autre chose.

Et vous ne pouvez rien signer parce que vos mains sont pleines. Je leur jetais des morceaux de papier pour essayer de les distraire parce que, d’une certaine manière, ils sont dans une zone de guerre. Il y a tellement de gens qui essaient de vous atteindre pendant que vous jouez de la musique. Donc, cela faisait partie de les aider à ressembler à un authentique groupe de rock sur scène ensemble.

Que voulez-vous pour votre carrière à ce stade de votre vie ?

Je veux « s’amuser ». Je veux m’amuser avec ça parce que je me suis taillé beaucoup de terrain pour moi en tant que musicien, pas seulement pour composer de la musique pour des films, en tant qu’auteur-compositeur et maintenant plus en tant que chanteur. J’ai l’impression que je peux tout faire par moi-même plus qu’avant. J’ai un peu plus confiance en moi maintenant que j’ai créé un projet solo. J’adorerais sortir avec Heart l’année prochaine, mais en ce moment ce sur quoi je me concentre, c’est de faire quelque chose pour moi.

La nouvelle et vaste réédition de la bande originale d’Almost Famous est disponible ici.