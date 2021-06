Nandan Nilekani soutient à nouveau la crypto; dit que les utilisateurs peuvent avoir des actifs en crypto comme de l’or, de l’immobilier

Nilekani avait précédemment soutenu des startups telles que Tracxn, RailYatri, ShopX, Power2SME, Ninjacart, Fortigo, etc., et avait créé un fonds de capital-risque appelé Fundamentum en 2017 avec le co-fondateur de Helion Ventures, Sanjeev Aggarwal.

L’architecte d’Aadhaar, Nandan Nikelani, a de nouveau appelé à encourager l’utilisation des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs, à acheter et à vendre comme une marchandise au milieu des informations selon lesquelles l’Inde réexamine la réglementation du marché. “Tout comme vous avez certains de vos actifs en or ou en immobilier, vous pouvez avoir certains de vos actifs en crypto… Je pense qu’il y a un rôle pour la crypto en tant que valeur stockée mais certainement pas dans un sens transactionnel”, a déclaré Nilekani au Financial Times. dans une interview. Il a ajouté que permettre aux particuliers et aux entreprises d’exploiter le marché de 1 500 milliards de dollars permettrait « aux spécialistes de la cryptographie de mettre leur richesse dans l’économie indienne ».

Lors d’une session Clubhouse également en mars de cette année avec l’investisseur providentiel de la Silicon Valley Balaji Srinivasan et l’associé directeur de Blume Ventures Karthik Reddy, Nandan Nilekani avait plaidé pour permettre aux gens d’utiliser la crypto. «Nous devrions considérer la crypto comme une classe d’actifs et permettre aux gens d’avoir de la crypto. La crypto en tant que support de transaction ne fonctionnera pas aussi vite que l’UPI, qui vise un milliard de transactions par jour. Cependant, la crypto a un capital énorme », avait déclaré Nilekani. Il a ajouté que l’Inde doit examiner comment elle aidera les Indiens, comment les MPME peuvent accéder au capital en utilisant des bitcoins. “Aucune quantité de technologie ne va influencer le point de vue de qui que ce soit.”

Nilekani avait précédemment soutenu des startups telles que Tracxn, RailYatri, ShopX, Power2SME, Ninjacart, Fortigo, etc., et avait créé un fonds de capital-risque appelé Fundamentum en 2017 avec le co-fondateur de Helion Ventures, Sanjeev Aggarwal. Sa réitération de l’utilisation de la cryptographie est intervenue au milieu de l’adoption croissante des monnaies virtuelles, en particulier du Bitcoin, parmi les entreprises et les institutions, notamment Tesla, JPMorgan, Visa, MicroStrategy, PayPal, Goldman Sachs, etc.

Il est important de noter que parmi les développements décisifs dans l’espace cryptographique, la nation d’Amérique centrale El Salvador avait annoncé samedi son intention de faire du Bitcoin une monnaie légale. Séparément dans un fil Twitter, le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré : « Le bitcoin a une capitalisation boursière de 680 milliards de dollars. Si 1 % est investi au Salvador, cela augmenterait notre PIB de 25 %. De l’autre côté, Bitcoin aura 10 millions de nouveaux utilisateurs potentiels et le moyen qui connaîtra la croissance la plus rapide pour transférer 6 milliards de dollars par an en envois de fonds. L’adoption fera d’El Salvador la première nation souveraine au monde à le faire.

De retour en Inde, la Reserve Bank of India (RBI) avait demandé le mois dernier aux banques de ne pas se référer à son ordonnance de crypto-interdiction de 2018, qui a été annulée par la Cour suprême l’année dernière, pour mettre en garde leurs clients contre les transactions en monnaies virtuelles. “Il a été porté à notre attention par des reportages dans les médias que certaines banques/entités réglementées ont mis en garde leurs clients contre les transactions en monnaies virtuelles en faisant référence à la circulaire de la RBI datée du 06 avril 2018”, a déclaré une notification de RBI.

