Nani Roma démarre le Dakar avec un petit choc

01/01/2022 à 17:39 CET

Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), vainqueur du Dakar en motos en 2004 et en autos en 2014, a sauvé le prologue avec un léger choc, ce qui ne l’a pas empêché de terminer parmi les sept meilleurs, à 49 secondes du vainqueur du jour Nasser Al-Atiyah (Toyota) .

Le pilote catalan a expliqué le problème qu’il a subi lors de l’étape, qui ne faisait que 19 km, dès son arrivée au bivouac de Dakar dans le désert de Ha’il, où la course prendra son départ aujourd’hui. « Au départ de la spéciale, dans une zone très rapide où nous allions fort, la portière de la voiture s’est ouverte et je n’ai pas pu la fermer. Je ne sais pas si c’était une erreur de ma part de ne pas le fermer correctement avant de partir, le fait est que nous avons perdu pas mal de secondes là-bas. Mais bon, maintenant on parle de secondes et dans quelques jours on oubliera ça & rdquor;, a-t-il commenté Rome.

« Cela a été une longue liaison, 800 km, et une spéciale de 19 km, qui nous a permis de prendre le départ de la course après des mois d’entraînement et des semaines de stress dû à la menace du Covid-19. Par conséquent, nous sommes plus ou moins contents de la façon dont ça s’est passé & rdquor;, a-t-il ajouté Nani, que lorsqu’il terminera dans les dix premiers, il pourra choisir sa position de départ pour l’étape de demain dimanche ; comme son partenaire, le français Sébastien Loeb, qui a conclu cinquième.

« Nous sommes heureux d’avoir pris le départ, nous avons de bonnes sensations avec la voiture et nous attendons déjà avec impatience l’étape de demain, qui est déjà une chose plus sérieuse, le vrai départ du Dakar », a tranché Rome vis-à-vis du kilomètre 333 spécial, avec départ et arrivée à Hail, où les pistes, et par conséquent la navigation, seront les clés pour obtenir un bon résultat.