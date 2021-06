Nani Roma et Alex Haro, de retour ensemble sur le Dakar

in

10/06/2021 à 16h53 CEST

Après avoir dû chercher un copilote d’urgence dans le dernier Dakar après que Dani Oliveras ait été testé positif au Covid, Nani Roma ne répétera pas avec le Français Alex Winocq, qui a remplacé Oliveras. Lors de la prochaine édition de 2022, le pilote Folgueroles retrouvera son ancien copilote en Mini, Alex Haro, avec lequel il formera un tandem dans la voiture de Bahreïn Raid Xtreme et Prodrive.

Haro laisse deux saisons derrière assis à droite de Giniel De Villiers chez Toyota, comme indiqué dans le communiqué officiel de l’équipe de David Richards : “Je suis impatient de travailler à nouveau avec Nani. Cela fait deux ans depuis notre dernier Dakar ensemble, mais sûrement quand nous roulerons ensemble, nous aurons l’impression que le temps n’a pas passé. J’ai vu à quel point la voiture était rapide et le professionnalisme de l’équipe Prodrive, qui veut être une locomotive sur le Dakar et sur le Cross-Country. Nani est l’un des meilleurs dans ce domaine et nous nous entendons bien à l’intérieur comme à l’extérieur de la voiture », dit-il. Haro.

Leur meilleur résultat ensemble a été obtenu au Dakar 2019, lorsqu’ils ont terminé deuxièmes sur le podium en Mini 4×4. Dans la deuxième saison sur la piste Chasseur de BRX , la voiture s’est beaucoup améliorée et l’objectif du couple espagnol ne sera autre que de viser la victoire.

Aussi Sébastien Loeb changer de copilote dans le Bahreïn Raid Xtreme et après sa fameuse “pause” avec Daniel Elena, il concourra cette saison avec Fabien lurquin.