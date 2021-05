Nano (NANO) a augmenté ce jeudi. Ce sont les prochains objectifs

Le marché de la crypto-monnaie reste sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du support de 47000 dollars ce jeudi et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. Malgré cela, le prix de Nano progresse, et en moins de plusieurs heures, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 8,09 $ au-dessus de 17 $.

Analyse fondamentale: la liquidité de cette pièce a considérablement augmenté

Nano est une monnaie numérique décentralisée et sécurisée qui connecte ses utilisateurs à l’économie mondiale de manière transparente, sans frais et sans attente. Le nano grid utilise un protocole de consensus léger et efficace appelé Open Representative Voting (ORV) plutôt que l’exploitation minière à forte consommation d’énergie.

Les transactions sur ce réseau sont effectuées en moins d’une seconde, et il est également important de dire que ce réseau est totalement sans risque, que vous achetiez des produits dans un magasin ou que vous effectuiez des paiements en ligne.

Tesla a annoncé qu’elle retirerait Bitcoin comme méthode de paiement et la société continue de rechercher d’autres crypto-monnaies qui utilisent moins de 1% de l’énergie de Bitcoin par transaction. Nano a toujours promu sa prémisse verte et écologique, c’est pourquoi cette annonce a fait monter le prix de cette crypto-monnaie.

“Tesla suspendait son intention d’accepter le paiement de ses voitures en Bitcoin, et nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants”, a-t-il déclaré.

La liquidité de cette monnaie a considérablement augmenté; Nano a avancé au-dessus de 17 $ ce jeudi, alors que le prix actuel est d’environ 14 $. Le prix de cette crypto-monnaie pourrait facilement dépasser la résistance de 20 $ si la tendance actuelle se poursuit; Néanmoins, si vous décidez de trader Nano (NANO) dans les prochains jours, vous devez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

D’autre part, le marché des crypto-monnaies reste sous pression et les prix de la plupart des crypto-monnaies sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis des mois.

De son sommet d’environ 64895 $, Bitcoin est actuellement en baisse de plus de 20%, indiquant qu’il est entré dans un marché baissier. Ethereum est actuellement en baisse de 16% par rapport à son sommet historique de 4380 $, et tout indique que les prochains jours pourraient apporter plus de douleur au marché de la crypto-monnaie.

Analyse technique: 10 $ représentent un niveau de soutien solide

Cette crypto-monnaie a fait un grand saut en peu de temps et si vous décidez d’acheter Nano (NANO) en mai, vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données: tradingview.com

La tendance principale de cette crypto-monnaie est toujours haussière et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de changement de tendance. Si le prix saute au-dessus de la résistance de 18 $, ce serait un signal pour acheter Nano NANO / USD, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 20 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 10 $, ce serait un signal ferme de «vente» et éventuellement un signal d’inversion de tendance.

résumé

Nano (NANO) est l’un des meilleurs du marché de la crypto-monnaie ce jeudi, et le prix de cette crypto-monnaie est passé de 8,09 $ au-dessus de 17 $ en moins de plusieurs heures. Nano (NANO) pourrait encore progresser si la tendance positive se poursuit, mais si le prix tombe en dessous de 10 $, ce serait un signal de «vente» fort, et la prochaine cible pourrait être d’environ 8 $.