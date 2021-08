Nano stabilisé au-dessus du support de 6 $, l’acheter?

Nano NANO / USD a avancé de 4,4 $ au-dessus de 7 $ depuis début août, et le prix actuel oscille autour de 6,5 $. Nano continue de fonctionner dans une zone d’achat, et pour l’instant, tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser le niveau de 7 $.

Analyse fondamentale : Nano est le choix parfait pour les jeux en ligne

Nano est une monnaie numérique décentralisée et sécurisée qui connecte ses utilisateurs à l’économie mondiale sans complications, frais et attente. Nano permet aux gens de disposer de l’argent numérique le plus efficace et le plus accessible possible, tandis que le réseau Nano utilise le protocole de consensus efficace appelé Open Representative Voting (ORV) au lieu d’une exploitation minière gourmande en énergie.

En raison du fait que Nano ne dépend pas de l’exploitation minière énergivore pour sa sécurité, l’adoption de cette crypto pourrait probablement augmenter davantage alors que le monde poursuit ses efforts pour réduire la pollution et la consommation d’énergie. Le réseau Nano est totalement sans risque, que vous achetiez des produits dans un magasin ou que vous effectuiez des paiements en ligne, et il est important de mentionner que les transactions sont effectuées en moins d’une seconde.

La capacité de Nano à effectuer des transactions instantanées et gratuites en fait le choix idéal pour les jeux en ligne. L’industrie du jeu n’a cessé de croître et, au cours de la dernière année, le marché mondial des jeux en ligne a généré plus de 21 milliards de dollars US, soit une croissance de 21,9% par rapport à 2019.

Nano a un approvisionnement maximal de 133 248 297 NANO qui est largement disponible sur de nombreux échanges populaires à travers le monde. Nano continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour sa communauté, et le mois dernier, il a lancé le programme communautaire pour reconnaître et améliorer les brillantes contributions de la communauté Nano.

« Le programme Nano Community a été créé pour identifier, reconnaître et optimiser les différents types de participation au sein de la communauté. Maintenant, nous aimerions reconnaître les membres clés de la communauté en tant qu’ambassadeurs, gestionnaires de communauté et modérateurs, et permettre aux membres de la communauté engagés de créer et d’exploiter plus facilement le contenu des uns et des autres », a rapporté l’équipe Nano.

Analyse technique : Nano (NANO) continue d’opérer dans une zone d’achat

Nano avance ce vendredi et, pour l’instant, il n’y a aucun signe d’inversion de tendance. Nano pourrait encore progresser fin août 2021, et si le prix dépasse la forte résistance à 8 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 9 $ ou même 10 $.

Source des données : tradingview.com

Les traders doivent également considérer que si le prix tombe en dessous du support de 6 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et le prochain objectif pourrait être d’environ 5 $. Il est également important de mentionner que le prix du Nano est corrélé au prix du Bitcoin, et pour cette raison, les commerçants devraient avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».

résumé

Nano est une monnaie numérique décentralisée et sécurisée qui connecte ses utilisateurs à l’économie mondiale, tandis que sa capacité à effectuer des transactions instantanées et gratuites en fait le choix idéal pour les jeux en ligne. Nano s’est stabilisé au-dessus du support de 6 $, et si le prix saute au-dessus de la forte résistance à 8 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 9 $ voire 10 $.

