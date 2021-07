NANOCAPTEURS INJECTABLES À LECTURE CÉRÉBRALE | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Tout en regardant la « couverture » ​​continue des médias de propatainment lamestream de la planscamdemic, une chose qui est systématiquement ignorée est l’injection d’ARNm en tant que « système d’exploitation », même si c’est exactement ce que Moderna appelle sa version. Une préoccupation que j’ai soulevée par moi-même, ou par des gens comme Catherine Fitts, et d’autres, est que ce « système d’exploitation » concerne moins la santé des gens que la surveillance constante.

Dans cet esprit, KM et WM ont tous deux repéré et partagé cette histoire :

Des scientifiques créent des nanocapteurs de lecture d’essaims de cerveaux injectables

Notez les paragraphes suivants :

Une équipe de scientifiques a développé un nouveau type de biocapteur qui peut être injecté directement dans la circulation sanguine, et se rendra ensuite dans votre cerveau, où ils surveilleront, selon les scientifiques à l’origine du projet, votre activité neuronale et même potentiellement vos pensées. Les nanocapteurs de la taille d’une cellule, bien nommés NeuroSWARM3, peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique jusqu’au cerveau, où ils convertissent l’activité neuronale en signaux électriques, leur permettant d’être lus et interprétés par des machines, selon les travaux d’une équipe de l’Université de Californie. , des scientifiques de Santa Cruz qui seront présentés la semaine prochaine lors d’une conférence virtuelle de la Optical Society. La technologie pourrait, selon les chercheurs, aider à accorder une mobilité supplémentaire aux personnes handicapées en plus d’aider les scientifiques à mieux comprendre la pensée humaine qu’auparavant. Cependant, ils n’ont pas encore été testés sur des humains ou même des animaux. “NeuroSWARM3 peut convertir les signaux qui accompagnent les pensées en signaux mesurables à distance pour une interface cerveau-machine de haute précision”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, A. Ali Yanik, dans un communiqué de presse. « Il permettra aux personnes souffrant de handicaps physiques d’interagir efficacement avec le monde extérieur et de contrôler la technologie d’exosquelette portable pour surmonter les limitations du corps. Il pourrait également détecter les premières signatures de maladies neuronales. » … Au cours des tests, l’équipe a découvert que leur essaim de nanocapteurs est assez sensible pour capter l’activité des cellules individuelles du cerveau. Les lectures d’un seul neurone ne sont pas nouvelles, mais la capacité de les détecter avec des capteurs flottants, et surtout la capacité de les diffuser sans fil à travers le crâne épais d’un patient, est un développement technologique impressionnant. Si d’autres tests continuent, ces capacités pourraient rendre la recherche neuroscientifique en temps réel plus simple et la médecine neurologique plus sophistiquée. (Emphase en gras ajoutée)

Il faudrait être volontairement irrationnel pour ne pas voir de lien entre les affirmations selon lesquelles les injections d’ARNm sont un « système d’exploitation » et la création de « nano essaims » capables (1) de franchir la barrière hémato-encéphalique et (2) de lire l’activité neuronale individuelle et (3) transmettre les résultats. Et il faudrait également être volontairement irrationnel pour ne pas voir une autre possibilité : s’il est possible pour ces nano-essaims de diffuser depuis l’intérieur du crâne, c’est aussi par parité de raisonnement possible de leur diffuser. Compte tenu du blog d’hier sur l’apparition du syndrome de La Havane à Vienne, en Autriche, on se demande si nous ne regardons pas « l’autre partie de l’expérience ». Après tout, s’il est possible d’utiliser la technologie de diffusion pour diffuser directement au cerveau, alors qu’est-ce qui en ferait un récepteur plus efficace ? Réponse : injectez-y de la nanotechnologie, et pour faire bonne mesure, des métaux. Et on doit se demander quels sont les effets de manipulation mentale de cette technologie sur les personnes qui ont reçu ce type d’injection. (Et rassurez-vous, nous ne verrons probablement jamais cette base de données.)

Tout cela, à mon avis, fait que l’affirmation selon laquelle la technologie n’a pas encore été testée sur des animaux ou des humains semble un peu risible, voire naïf. Les tests sur les animaux et les humains des technologies de manipulation mentale sont en cours depuis les projets Artichaut et MK-Ultra de Clowns In America. Je n’ai aucune difficulté à croire qu’il s’agit simplement de « l’avis d’une invention » qui a longtemps fait l’objet de recherches secrètes, tout comme je n’ai aucune difficulté à penser que nous assistons peut-être aux « essais humains ».

