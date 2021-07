Kosta Eleftheriou, le développeur derrière FlickType pour Apple Watch et le développeur qui a exposé d’innombrables escroqueries sur l’App Store, sort aujourd’hui une nouvelle application Apple Watch. Nanogram Messenger est une nouvelle application pour les utilisateurs de Telegram qui vise à apporter l’expérience complète de Telegram à votre Apple Watch.

Le contexte du lancement de Nanogram Messenger est que la version Apple Watch de l’application officielle Telegram laisse un peu à désirer. L’application ne fonctionne pas indépendamment de vos iPhones, ce qui signifie que même si vous avez une Apple Watch compatible cellulaire, vous ne pouvez pas utiliser Telegram sur votre Apple Watch sans avoir votre iPhone à proximité.

Nanogram vise à combler ce vide avec une expérience Telegram entièrement native sur l’Apple Watch. L’application vous permet d’afficher, d’envoyer et de recevoir des messages Telegram sur votre Apple Watch, que votre iPhone soit à proximité ou non.

La description de l’application explique :

Une application Telegram rapide et autonome qui fonctionne sans votre téléphone. Envoyez, recevez et consultez tous vos messages directement depuis votre poignet, même lorsque vous n’avez pas votre téléphone à portée de main ! Découvrez la liberté de ne plus avoir de téléphone avec juste votre Apple Watch, tout en restant connecté à vos amis et votre famille.

Nanogram prend également en charge le clavier FlickType Swipe, pour des réponses plus rapides et plus privées lors de vos déplacements.