Nanoleaf lance les barres lumineuses à LED ‘Lines’ compatibles HomeKit

Nanoleaf a annoncé aujourd’hui le lancement de son tout nouveau produit d’éclairage compatible HomeKit, un ensemble de barres lumineuses à LED appelées « Lines ». Les lignes sont des faisceaux modulaires dotés d’un éclairage rétroéclairé et pouvant être agencés en différents motifs et formes.



Selon Nanoleaf, les lignes sont conçues pour offrir un nouveau facteur de forme qui associe une technologie d’éclairage intelligente à un design ultramoderne. Les lignes Nanoleaf se connectent ensemble à des incréments d’angle de 60 degrés et chacune comporte des zones de double couleur pour choisir deux couleurs à la fois.



Le rétroéclairage diffus permet aux deux couleurs de se mélanger pour un look unique, avec la lueur de la lumière projetée sur le mur. Les lignes peuvent être montées au mur ou au plafond à l’aide des plaques de montage incluses. Nanoleaf fournit également des Lines « Skins » pour rendre les Lines noires ou roses, et celles-ci seront lancées en décembre.



Les lignes peuvent être « peintes » avec différentes scènes d’éclairage créées par Nanoleaf et les utilisateurs peuvent également créer leurs propres scènes personnalisées en utilisant des millions de couleurs. Il y a 19 scènes prédéfinies au total, dont sept scènes rythmiques qui s’activent au rythme de la musique en cours.



Nanoleaf a mis en place un nouveau visualiseur de musique rythmique qui se synchronise avec les chansons en temps réel pour créer des visualisations couleur dynamiques qui peuvent être personnalisées à l’aide de 22 mouvements rythmiques distincts. Chaque Rhythm Motion est conçu pour un genre de musique différent.

Les lignes fonctionnent avec la fonction Screen Mirror de Nanoleaf pour se synchroniser avec les couleurs à l’écran lorsque les utilisateurs regardent des films ou jouent à des jeux. Il existe quatre modes Screen Mirror différents qui varient l’intensité et la vitesse de transition des couleurs.



Comme d’autres produits Nanoleaf récents, les lignes Nanoleaf agiront comme un routeur de bordure de fil pour la gamme d’ampoules et de bandes lumineuses Nanoleaf Essentials, offrant une connexion plus rapide et plus fiable. Lines fonctionnera également avec Matter via une mise à jour logicielle à venir l’année prochaine.

Les lignes sont disponibles en pré-commande à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Nanoleaf. Un kit plus intelligent avec 9 lignes est au prix de 200 $, tandis que les packs d’extension avec 3 lignes peuvent être achetés pour 80 $. Les lignes seront expédiées d’ici la fin novembre.

Étiquette : Nanofeuille