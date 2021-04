Nanook, le dernier esquimau et son «acte de duel»

« Le dernier esquimau est sorti d’hibernation, on peut l’entendre taciturne pointer vers le sous-sol, espérant que cette chanson perdra sa validité à un moment donné ». Alors, avec quelques mots de plus, Nanook le dernier esquimau partagez votre nouvelle chanson; trois minutes consacrées aux morts en Colombie, aux chefs sociaux assassinés, aux faux positifs, aux victimes du conflit colombien.

« Acto de Duelo », une chanson enregistrée entre Bogotá et Belo Horizonte (Brésil), sert d’amuse-gueule à ce qui sera la nouvelle collection de chansons esquimau qui devrait être publiée en 2021, successeurs de Succès du passé demain 2011-2016, Vol.2 (2019) et de Le jeûne des causes impossibles (2018).

Le nouveau de Nanook le dernier esquimau Il est accompagné d’une vidéo lyrique qui contient les noms des dirigeants assassinés en Colombie recueillis grâce à l’enquête Pacifista, dans ce que les médias ont appelé «le blog de la tragédie». À ce jour, un total de 340 personnes sont enregistrées.

De ces 340 secrets gardés sous le béton, de ces secrets du champ dans le sous-sol, de ces lamentations du quartier enfoui et de ces lumières éteintes, la nouvelle chanson de Nanook parle, une composition qui préserve le son brut du groupe et que revient pour montrer leurs influences de la fin des années 60 apportées au présent et à notre réalité.

« Un acte de deuil pour combattre l’oubli […] Leurs noms sont toujours présents, dans leur mémoire se trouve le duel » Nanook le dernier esquimau