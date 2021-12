Nansen lève 75 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B

Nansen, la plateforme d’analyse de données blockchain leader du secteur, a levé 75 millions de dollars dans un tour de table de série B dirigé par Accel, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les autres participants au tour étaient Andreessen Horowitz (a16z), SCB 10X, Tiger Global et d’autres VC et investisseurs providentiels notables.

La plate-forme utilisera les fonds pour sa prochaine étape de croissance et de développement, qui comprendra l’extension des fonctionnalités de la plate-forme et des intégrations multi-chaînes à l’échelle mondiale et l’embauche d’analystes de recherche et de développeurs de premier plan.

Nansen permet une exploration plus facile des données complexes en chaîne

Nansen analyse des milliards de points de données en chaîne et des millions d’étiquettes de portefeuille. Il explore également des milliers d’entités blockchain de premier plan telles que Ethereum (ETH/USD), Polygon (MATIC/USD), Binance Smart Chain (BNB/USD), Fantom (FTM/USD), Avalanche (AVAX/USD), Celo (CELO / USD) et plus encore. La plate-forme facilite l’exploration de données complexes en chaîne sur l’activité d’échange, les flux de trésorerie des investisseurs et les tendances émergentes en matière de NFT, DeFi et DAO grâce à des tableaux de bord visuels rationalisés et intuitifs.

La base d’utilisateurs de Nansen a augmenté de plus de 400% en Serie A

Il y a six mois, Nansen a organisé une manche de Serie A, au cours de laquelle sa base d’utilisateurs a augmenté de plus de 400%. Ils ont également embauché plus de 55 nouveaux membres de l’équipe, y compris des analystes de recherche et des développeurs, qui sont chargés d’accroître l’exposition de Nansen à toutes les blockchains populaires.

Alex Svanevik, cofondateur et PDG de Nansen, a déclaré :

2021 a été une année inspirante pour nous. Nous sommes reconnaissants à quel point nos clients aiment Nansen, et avec cette dernière tournée, nous pouvons encore mieux les servir. De plus, nous pouvons désormais ajouter de nouveaux segments de clientèle qui bénéficieront d’analyses en chaîne à la pointe du marché. Nous sommes prêts pour une nouvelle phase de croissance, en accélérant notre expansion internationale, en élargissant nos capacités de données pour prendre en charge l’écosystème plus large de la blockchain et en fournissant aux investisseurs mondiaux un produit de classe mondiale pour explorer les dernières tendances en matière de cryptographie et prendre des décisions plus éclairées.

Andrei Brasoveanu, associé chez Accel, a ajouté :

Au cours de l’année écoulée, nous avons assisté à une explosion de l’activité de crypto-monnaie, y compris dans de nouveaux domaines comme NFT et DeFi. Avec les informations de transaction dans cet espace extrêmement fragmentées entre différents projets, échanges et chaînes, il existe une excellente opportunité pour Nansen de devenir la plate-forme de référence des investisseurs pour les données et informations cryptographiques, offrant une source de vérité unique et fiable. .

