Nantes affirme sa victoire au match aller et atteint la permanence

30/05/2021 à 21h09 CEST

Nantes a affirmé la victoire par 1-2 au match aller et malgré une chute dans son peloton, Stade de la Beaujoire (0-1), assuré la permanence en Ligue 1 qui s’est échappé à Toulouse.

NAN

TOU

Nantes

Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois, Traoré; Blas, Louza, Chirivella, Simon (Girotto, 83′) ; Coulibaly (Coco, 65′), Kolo.

Toulouse

Dupe; Diakité, Dewaest, Gabrielsen (Ngoumou, 85′) ; Amian, Koné, Adli, Dejaegere (Van Den Boomen, 78′), Machado; Issouf, Healey (Antiste, 73′).

Arbitre

Benoît Bastien. TA : Appiah (5′), Kolo (41′), Chirivella (77′) / Issouf (53′), Machado (70′), Antiste (81′), Garande (90′). TR : Ngoumou (87′).

Incidents

Playoff pour rester en Ligue 1. Match retour. Stade de la Beaujoire. Porte fermée.

La peinture de Patrice Garande a obtenu une victoire insuffisante et servira une année de plus dans la seconde Catégorie football français.

Le Nantes de Antoine Kombouaré a été sauvé grâce à la double valeur des buts à l’extérieur. Cela lui a bien servi face à un adversaire qui a intensifié son attaque lorsqu’il a pris la tête mais qui a vu ses chances réduites dans la dernière ligne droite lorsqu’il s’est retrouvé avec dix joueurs en raison de l’expulsion de Nathan Ngoumou.

Le seul but du match est venu à l’heure du jeu lorsqu’une passe d’Amine AdiIl a été culminé par l’Ivoirien Vacoun Issouf. Le tableau de bord ne bougeait plus et Nantes, troisième avant-dernier à la fin de la saison, réalisait la permanence. Nîmes et Dijon, avant-derniers et derniers respectivement de Ligue 1, sont les seuls à être relégués.

Troyes et Clemont, respectivement premier et deuxième de Ligue 2, Ils évolueront dans la plus haute division française l’année prochaine.