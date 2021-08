Nany Suárez agresse la France pour relever les européennes

Joana ‘Nany’ Suárez est la nouvelle championne d’Europe des poids mouches légères. L’Espagnol, 31 ans a été imposée par décision majoritaire (94-94, 96-93 et ​​95-93) au local Marie Connan à Vendôme (France) de soulever ce qui est sa première ceinture en tant que boxeuse professionnelle.

Suárez “est allé sans pression”, comme elle-même l’a reconnu dans la précédente. Cela lui a permis d’être cérébral dans un combat rapproché qu’il a réussi à opter pour son camp et à s’entendre équitablement. Nany e Ibon Larrinaga, qui a ouvert dans leur coin, ils ont eu leur adversaire très étudié et grâce à cela les Espagnols ont envoyé les Français au sol à deux reprises (deuxième et quatrième tours). Ces chutes ont été décisives au final, puisque deux juges lui ont donné la victoire et seul le juge français a vu un match nul.

Avec cette victoire, Suárez compense le mauvais goût dans la bouche qu’il avait il y a un an lorsqu’il a fait un vide (à cause d’une coupure précoce qui empêchait les cartes de passer) par le Super mouche nationale. Dans sa catégorie actuelle (mouche légère), elle est la première championne en cinq ans. L’Asturienne rejoint Joana Pastrana (minimale, mais déjà à la retraite bien qu’elle n’ait pas encore été dépossédée), Melania Sorroche (coq), Mari Romero (super poids coq) et Sandor Martín (super léger) en tant que championnes d’Europe espagnoles.