Nany Suárez, “n’ayant rien à perdre” pour l’européenne

Joana ‘Nany’ Suarez il a affronté Buchra El Quaissi en juillet 2020. L’enjeu était le trône national des super mouches et l’honneur d’être le premier champion post-pandémique. Le combat s’est terminé par un nul controversé pour un en-tête (Il y avait 10 secondes pour aller aux cartes). La fête était prête pour que l’Asturien de 31 ans se hisse au titre… mais le bâton était dur. “J’ai pleuré comme une petite fille. C’était une bonne opportunité. Tout dans la préparation avait été parfait… Je pense quand même que ce n’était pas pour arrêter le combat si vite. À ce moment-là, je voulais refaire ce combat. Je ne voulais pas que ça reste comme ça. Ça allait se faire, mais au final ça n’est pas sorti et j’ai pensé à tout quitter… mais l’appel est venu faire l’européen et tout a été oublié” reconnaît AS.

Cet Européen, dans les poids mouches légers (sa vraie catégorie), n’a pas été facile non plus. Il était prévu pour mai, en raison de problèmes liés à la pandémie, il a été changé en juin puis en juillet. Cette troisième date est tombée après que l’Asturien ait contracté le coronavirus. “J’ai perdu tout ce que j’avais gagné en préparation. Après avoir passé la maladie, j’ai essayé de faire un circuit et je me suis fatigué en deux secondes. Par chance, Cela m’a donné le temps de récupérer et de faire une bonne préparation. j’ai de très bonnes sensations», souligne-t-il. Dans cette préparation, le principal changement est dans son coin. Suárez maintenant elle est entraînée par Ibon Larrinaga (avant, par Txutxi del Valle) et elle est “très heureuse”.

Ces belles sensations le font voyager à Vendôme (France) sans pression. “Je n’ai rien à perdre. Gagner ou perdre, je continuerai à m’entraîner et à faire de même. Je sais que c’est compliqué. Vmaîtres à la maison de mon rival, (Marie Connan (4-1, 0 KO)), est le match stellaire de la nuit … Dans ces situations, je grandis. Quand je me bats à domicile, j’ai la pression, mais pas cette fois. Je pars avec rien à perdre. » Quant au combat, Suárez (5-1-1, 1 KO) sait que la maison est la clé de tout. “Le plus dangereux, c’est de se battre à domicile. Aucun de nous n’est un top, nous avons pratiquement la même expérience… Je sais ce que je dois faire et mon équipe est très claire sur la stratégie. on va surprendre“, conclut Nany avec assurance.