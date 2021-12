Naoki Yoshida explique l’impact de COVID-19 sur Final Fantasy 16

Quiconque espère avoir plus de détails sur Final Fantasy 16 avant la nouvelle année sera déçu d’apprendre que cela ne se produira pas, et le producteur Naoki Yoshida en est désolé.

« La dernière fois que nous nous sommes parlé, j’ai promis que j’aurais plus d’informations sur Final Fantasy 16 un peu plus tard en 2021 », a déclaré Yoshida sur Twitter. « Cependant, j’ai le regret de vous informer que je ne serai pas en mesure de tenir cette promesse car les complications liées à la pandémie de COVID-19 en cours ont retardé le développement du jeu de près de six mois. »

Il n’est pas surprenant d’entendre cela, car l’effet de la pandémie sur le développement de jeux vidéo fera probablement rage dans vos années à venir. Des titres tels que Elden Ring et plusieurs fonctionnalités critiques de Halo Infinite ont reçu des retards pour des raisons similaires.

Cependant, il n’y a pas encore besoin de pessimisme. Comme le déclare Yoshida, nous reverrons bien assez tôt Final Fantasy 16.

« Je suis heureux d’annoncer que le plan actuel est de mener notre prochaine grande révélation au printemps 2022 alors que nous cherchons à susciter l’enthousiasme avant la sortie éventuelle du jeu », poursuit Yoshida. « Je m’excuse profondément auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience d’en savoir plus sur Final Fantasy 16, et merci pour votre patience continue pendant que nous concentrons nos efforts combinés sur le développement. »

Vous pouvez lire la déclaration complète de Yoshida ci-dessous.

Compte tenu du succès monumental de Final Fantasy 14, dont Yoshida est producteur et réalisateur, l’homme sait ce qui est le mieux pour le développement d’un jeu. Nous lui avons parlé en octobre de notre travail sur Endwalker, la dernière extension du MMORPG, qui a également connu plusieurs retards.

Si rien d’autre, au moins tout le monde a plus de temps pour vérifier ce remasterisation de Final Fantasy 6 pixels à venir.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.