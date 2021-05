Naomi Campbell a fait allusion à des “ bosses ” des mois avant de partager des nouvelles de bébé ⋆ .

Naomi Campbell a toujours voulu être maman (Photo: ., @naomicampbell, Instagram)

Naomi Campbell a averti qu’il y aurait des “ bosses ” cette année, laissant tomber un indice majeur sur ses projets de bébé trois mois avant d’annoncer la nouvelle.

La mannequin de 50 ans a surpris le monde cette semaine en révélant qu’elle avait discrètement accueilli une petite fille.

Cependant, peut-être que Naomi nous disait depuis le début qu’elle était sur le point de devenir maman pour la première fois.

Dans une interview qui a eu lieu en février, Naomi a révélé à quoi s’attendre de l’année à venir et a déclaré à iD: “ 2021 va être une excellente année, nous avons juste quelques difficultés supplémentaires à surmonter en premier. Je pense que ce sera une année incroyable.

«En fait, je ne crois pas seulement que ce sera – je pense que ce sera le cas.

Naomi n’a pas divulgué de détails sur la façon dont sa fille a été conçue ou quoi que ce soit sur le père du bébé, mais des sources affirment que le modèle vit avec un petit ami secret en Amérique depuis un certain temps maintenant.

Ils ont déclaré au Sun: “ Naomi s’est vraiment adoucie au cours de la dernière année et se trouve dans un endroit merveilleux dans la vie.

Le mannequin n’a pas encore révélé le nom de sa petite fille (Photo: @naomicampbell, Instagram)

“ Elle vit en Amérique avec son petit ami et est vraiment heureuse. C’était finalement le moment idéal pour devenir mère et elle est aux anges.

La source a ajouté qu’elle s’était “ adoucie ” au cours de la dernière année et qu’elle “ donnait la priorité aux choses de sa vie qui la rendent heureuse ”.

Naomi a été ouverte sur son désir d’avoir des enfants dans le passé et a dit une fois qu’elle était heureuse d’attendre d’être prête en raison des progrès scientifiques qui permettent une plus grande flexibilité avec la fertilité.

«Je pense à avoir des enfants tout le temps. Mais maintenant, avec la science, je pense que je peux le faire quand je veux ”, a-t-elle déclaré au Evening Standard en 2017.

La reine des podiums a annoncé qu’elle avait maintenant une fille avec une jolie photo d’elle berçant les petits pieds du bébé.

Elle a légendé l’image: “ Une belle petite bénédiction m’a choisie pour être sa mère.

«Tellement honoré d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi mon ange. Il n’y a pas de plus grand amour.

