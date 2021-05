Naomi Campbell a sa première fille à 50 ans

Naomi Campbell annonce que sa fille est née 0:54

. – La top model Naomi Campbell a accueilli sa première fille, annonçant la naissance inattendue mardi sur les réseaux sociaux. Un représentant de Campbell a confirmé la nouvelle.

“Une belle bénédiction m’a choisi pour être sa mère”, a écrit Campbell sur Instagram. «Je suis tellement honoré d’avoir cette âme douce dans ma vie qu’il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi mon ange. Il n’y a pas de plus grand amour.

L’annonce était accompagnée d’une tendre photo de sa main berçant les pieds du nouveau-né, avec le délicat imprimé floral de la robe du bébé visible sur l’image.

Elle est la première fille du mannequin de 50 ans, qui n’avait pas annoncé publiquement qu’elle attendait un bébé. L’annonce de naissance arrive quelques jours avant votre propre anniversaire.

Campbell a dit dans le passé qu’elle voulait être mère. En 2017, elle a déclaré au Evening Standard qu’elle avait envisagé d’avoir un bébé plutôt que d’en adopter un. “Je pense à avoir des enfants tout le temps … Mais maintenant, avec la science, je pense que je peux le faire quand je veux”, dit-il.

Après l’annonce de la naissance, les amis de Campbell ont afflué vers ses commentaires Instagram pour lui souhaiter bonne chance. L’actrice Zoe Saldana a écrit: «Mon Dieu, félicitations madame! Quelle bénédiction !!! “.

Le designer Marc Jacobs, qui travaille avec Campbell depuis 1994, a également répondu à l’heureuse nouvelle.

“Mon Dieu!!!!! Aujourd’hui c’est le jour? C’est absolument incroyable », a déclaré Jacobs. Quelle chance elle a et quelle chance tu as! Quelle merveilleuse mère tu seras! Bénédictions pour tous”.

Le printemps dernier, Campbell a figuré sur la couverture de mai / juin d’Essence pour le 50e anniversaire de la publication, ainsi que POUR son 50e anniversaire, ce qui a coïncidé avec les restrictions relatives aux coronavirus gardant les gens à la maison et les magazines à trouver des moyens créatifs de continuer à publier de nouvelles images. Campbell s’est photographiée avec son iPhone pour la couverture, une première pour le magazine, et a travaillé sur sa propre coiffure et son maquillage.

Campbell est l’une des mannequins les plus reconnues au monde et a indiqué qu’elle n’avait aucune envie de prendre sa retraite.

«« Prendre ma retraite »n’est pas un mot que je veux utiliser», écrit-elle dans un essai pour le livre «Naomi». Edition mise à jour », publiée par Taschen plus tôt cette année. “Peut-être” détendez-vous “, mais ne” prenez jamais votre retraite “.”

Il a également réfléchi aux préjugés raciaux qu’il a subis au début de sa carrière et à la manière dont l’industrie a changé depuis ses débuts.

«J’aime penser que cette industrie s’améliore pour les modèles noirs. Vous voyez des filles de couleur sur le podium et c’est encourageant d’avoir des filles comme Joan Smalls qui font campagne pour Chanel et Liya Kebede à Bottega Veneta. Les choses ont changé. Mais les préjugés ne disparaissent jamais complètement », écrit-il. «J’essaie maintenant de faire la lumière sur l’Afrique, de connecter les créateurs et les mannequins africains à la communauté mondiale… Je veux redonner. C’est vraiment aussi simple que ça. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire ma part et je veux le faire.