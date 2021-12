Naomi Campbell partage une photo rare avec sa petite fille pour sonner à Noël

Naomi Campbell donne à ses fans des réseaux sociaux un rare aperçu de sa vie de nouvelle mère. Le mannequin a annoncé en mai qu’elle était la mère d’une petite fille avec une douce publication Instagram qui en a surpris beaucoup. Depuis lors, Campbell a gardé son bébé hors des projecteurs. Mais pour Noël, elle a décidé de partager une photo de famille, avec le visage du bébé couvert bien sûr.

« JOYEUX NOL DARLINGS, LA PHOTO ET LA DERNIÈRE DE CETTE ANNÉE, AVEC UN AJOUT, BÉNI DE MON ANGE », a écrit en partie l’ancien ange de Victora’s Secret. « NOL EST POUR NOS PRÉCIEUX ANGES. AIMEZ TOUS. DIEU EST LE PLUS GRAND. MERCI JÉSUS. »

En mai, Campbell a montré une photo des pieds de la petite fille, sous-titrant la photo : « Tellement honoré d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien de longue date que je partage maintenant avec toi mon ange. Il n’y a pas de plus grand aimer. » On ne sait pas si elle a accouché naturellement ou si elle a eu recours à une mère porteuse. Mais c’est une bénédiction pour la belle d’être « choisie » comme mère de la petite fille.

Une source proche de Campbell a déclaré à People Magazine que Campbell aspirait à devenir mère depuis « plus de 10 ans ». « Quiconque est surpris que Naomi ait un bébé toute seule, à sa manière et selon son propre emploi du temps ne connaît pas Naomi Campbell. N’a-t-elle pas redéfini tout ce qu’elle a déjà touché ? » ajoute la source. Selon une autre source, Campbell est dans un « endroit merveilleux » et apprécie vraiment la maternité.

« Naomi s’est vraiment adoucie au cours de la dernière année et est dans un endroit merveilleux dans la vie… C’était finalement le moment idéal pour devenir mère et elle est aux anges », a déclaré la source au Sun. La source a ajouté que la période de verrouillage grâce à la pandémie de coronavirus a donné à Campbell un peu plus de temps pour comprendre comment elle pourrait fonder la famille qu’elle a toujours voulue. Campbell a 51 ans.

Campbell a été lié à certains des célibataires les plus en vue de l’industrie du divertissement. Elle était auparavant fiancée à Adam Clayton de U2 et à l’homme d’affaires Flavio Briatore. Campbell a également été lié de manière romantique à quelques autres stars, dont Skepta, Liam Payne, Diddy et Leonardo DiCaprio. Lors d’une interview avec The Cut, la diva de la piste a admis que sa carrière avait mis à rude épreuve ses relations passées.

« Je dirais que le sacrifice est vraiment de trouver l’âme sœur qui vous comprendra », avait-elle expliqué à l’époque. « C’est vraiment ce que tu ressens s’ils te regardent comme si tu étais fort… tu sais, je suis fort, mais je suis aussi sensible. Je sais que dans les relations, je dois faire des compromis. »