Naomi Campbell pose pour Riccardo Tisci dans la nouvelle campagne Burberry – WWD

in

LONDRES – Naomi Campbell a placé les bouteilles et les couches sur le côté pour le moment afin de poser pour la collection TB Summer Monogram de Burberry. Deux mois seulement après avoir accueilli une petite fille – son premier enfant – Campbell était de retour en studio posant pour la dernière campagne de son copain Riccardo Tisci.

« Je voulais célébrer l’équilibre de notre héritage avec l’importance de toujours évoluer et de regarder vers l’avenir », a déclaré Tisci, directeur de la création de Burberry. « La collection capture ce sentiment optimiste de l’été et ce sentiment d’élan constant – l’excitation pour la suite. Je ne pouvais penser à personne de mieux pour symboliser cette nature durable que mon incroyable amie, Naomi. »

Les images sont un mélange d’images fixes et de technologie CGI. Le photographe Danko Steiner a capturé Campbell debout au sommet de socles architecturaux reflétés dans l’eau en miroir. Elle porte des maillots de bain et des pièces légères avec le logo TB imbriqué.

La vidéo de la campagne a été créée par l’artiste visuel Frederik Heyman et présente une incarnation CGI de Campbell.

Campbell a déclaré que Tisci « parvient continuellement à faire ressortir une autre facette de moi, me poussant à faire des choses que je ne pense pas pouvoir faire. Travailler avec Burberry est toujours un tel honneur. C’est une institution britannique et, d’une certaine manière, vous avez l’impression de représenter votre pays.

La styliste de la campagne était Catherine Baba, le maquilleur était Adam Fleischhauer et le coiffeur était Jawara Wauchope.

Les couleurs incluent le cobalt, le bleu royal et le gris; la collection sera lancée mondialement le 16 juillet.

Burberry a également sorti sa pré-collection printemps 2022, qui propose des vêtements d’extérieur emblématiques avec une touche.

Les looks incluent un trench oversize en laine et soie rose bubble-gum; jupes plissées en sergé à imprimé camouflage ; manteaux en fausse fourrure à imprimé cerf et chemisiers en soie à nœud lavallière.

Toujours sur le thème des animaux, un nouveau graphique de cygne a été brodé sur des chemises et des vestes de tailleur, et imprimé sur des chemises oversize et des jupes plissées.