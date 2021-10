Naomi Campbell vole la vedette Lanvin à la Fashion Week de Paris ⋆ .

Encore, Naomi Campbell a volé la vedette à la Fashion Week de Paris. Le vétéran de la piste de 51 ans a foulé les planches de la collection sur le thème des fleurs de Lanvin dimanche aux cris des invités dans une cape noire dramatique.

PARIS, FRANCE – 03 OCTOBRE : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la maison de couture) Le mannequin Naomi Campbell défile lors du défilé Lanvin Womenswear printemps/été 2022 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 03 octobre 2021 à Paris, France. (Photo de Thierry Chesnot/.)

Voici quelques points saillants des collections printemps 2022 du jour :

LE POUVOIR DES FLEURS DE LANVIN

Les fleurs sont une pierre de touche naturelle pour le printemps. Lanvin était la dernière maison à utiliser des fleurs cette saison, le créateur Bruno Sialelli en les employant avec aplomb. Il a donné du dynamisme, de l’humour et une touche contemporaine à cette collection fraîche du matin.

Des vêtements légèrement structurés, nets mais fluides, ont permis à la collection de commencer avec une ambiance minimaliste.

Ensuite, sont venues les touches historiques nécessaires à la marque soucieuse de son patrimoine, la plus ancienne maison de couture au monde en activité. Les panneaux pailletés scintillants sur les robes en mousseline ont été tirés d’une robe de 1934 nommée « Concerto ».

Mais c’est lorsque les fleurs vibrantes sont apparues que le vrai plaisir est sorti. La première fleur sur la piste était sous la forme d’un bracelet surdimensionné puis, comme un imprimé, s’épanouissant en jaune, à travers un costume court funky.

Une impression de fleurs agrandies en noir et jaune était omniprésente – une image exécutée avec une mise au point floue. Cela a donné à la rêverie printanière un côté urbain plus dur. Des fleurs sur un haut de bikini tendance ont fourni une touche de couleur élégante sous une veste de costume vanille.

Une robe gris pastel comportait tellement d’applications de fleurs bleues qu’elles débordaient, se reproduisant sur la poitrine nue du modèle sous forme de broches autocollantes.

Cependant, on a toujours l’impression qu’il reste du chemin à parcourir avant que quiconque ne puisse remplacer le designer et icône Lanvin de longue date. Alber Elbaz, décédé l’année dernière.

L’ORÉAL CAMPAGNE CONTRE LE HARCÈLEMENT

Le cadre, le Parvis des Droits de l’Homme, était symbolique. La place a été le lieu où la Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée pour la première fois en 1948. Et cet événement a été le grand retour de L’Oréal à la Fashion Week de Paris avec un spectacle contre le harcèlement de rue et en faveur de l’émancipation des femmes.

Comme lors de ses trois saisons précédentes, la maison a réalisé une exposition fastueuse mettant en scène des stars telles que l’actrice Hélène Mirren et acteur de “Game of Thrones” Nikolaj Coster Waldau. Il était ouvert au public et diffusé dans plus de 30 pays.

Alors que le géant des cosmétiques s’occupe du maquillage et de la mise en scène, la mode est laissée aux designers professionnels : Derrière les looks pétillants se trouvaient Balmain, Elie Saab, Mugler et Issey Miyake, ainsi qu’une sélection de maisons émergentes telles que Koché et Ester Manas.

L’Oréal est sur le message avec égalité. Mais cela n’a pas toujours été le cas. En 2020, mannequin et actrice transgenre Munroe Bergdorf a sauté sur les publications #BlackoutTuesday de L’Oréal pour accuser la marque de beauté d’hypocrisie pour l’avoir licenciée il y a trois ans alors qu’elle se plaignait de racisme dans un langage fort. Bergdorf, qui a été licencié en tant que premier modèle ouvertement transgenre de L’Oréal Royaume-Uni en 2017 pour avoir dénoncé « la violence raciale des Blancs », a ensuite accepté un rôle de consultant au sein du Conseil consultatif britannique sur la diversité et l’inclusion pour aider à « influencer et informer la marque. “

PAUL SMITH EST CROQUANT ET LÂCHE

Couleur, netteté et souplesse étaient les ingrédients clés de Paul Smith. Pour le printemps, l’icône de la mode britannique est revenue à la décennie de l’optimisme : les glorieuses années 90. Cela a fait un spectacle vivant qui se sentait frais et jeune – même si ramener cette époque en tant que référence vintage faisait que certaines fashionistas se sentent vieilles !

Bandanas en soie à rayures, chemises à carreaux gonflés et vestes café moulantes aux épaules rondes et pantalons évasés évoquaient l’ère de la Brit Pop.

Pourtant, d’autres vêtements sont devenus artistiques – comme un pull en tricot et un pantalon arborant des carrés jaunes géométriques évoquant le peintre Piet Mondrian.

