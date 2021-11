Naomi Osaka a récemment reçu un prix prestigieux

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Naomi Osaka a été honorée le mois dernier aux côtés de la coureuse olympique Alyson Felix et de la joueuse américaine de volley-ball Jordan Larson par la Women’s Sports Foundation. Larson et Felix ont remporté le titre de sportive de l’année tandis que la vedette du tennis a reçu le prix Wilma Rudolph Courage. « J’ai eu le courage de parler, de grandir et de voir tous les gens autour de moi faire des choses incroyables et n’avoir aucune peur et défendre ce en quoi ils croient », a déclaré Osaka à la presse lors de l’événement, selon Tennis World USA.

« Ce que je voudrais dire à toutes les jeunes filles qui regardent ce soir, faites de votre mieux chaque jour, vous ne saurez jamais où cela vous mènera », a déclaré Osaka. « Je considérerais cela comme un jeu et peut-être que vous serez assis là où je suis assis dans quelques années et j’ai hâte de voir ça. »

Osaka a remporté le prix Courage pour sa contribution à la sensibilisation aux problèmes de santé mentale et de justice sociale. Osaka a été examinée plus tôt cette année pour sa décision de se retirer de Roland Garros après avoir reçu une amende de 15 000 $ pour ne pas avoir participé à une conférence de presse après sa victoire. Elle a cité sa raison comme des problèmes de santé mentale à l’époque. Elle s’est ensuite retirée de Wimbledon. « J’ai communiqué que je voulais éviter les conférences de presse à Roland Garros pour prendre soin de moi et préserver ma santé mentale », a-t-elle écrit, selon USA Today. « Je maintiens cela. Les athlètes sont des humains. Le tennis est notre profession privilégiée, et bien sûr il y a des engagements. mes sept années de tournée) serait si sévèrement scruté.

« J’ai de nombreuses suggestions à proposer à la hiérarchie du tennis, mais ma suggestion n°1 serait d’autoriser un petit nombre de » jours de maladie « par an où vous êtes dispensé de vos engagements avec la presse sans avoir à divulguer vos raisons personnelles. Je pense que cela rapprocherait le sport du reste de la société. »

Sa décision a provoqué un tollé. de soutien d’autres acteurs du monde du tennis, dont l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick. « Allez-vous me dire que Simone Biles et Naomi Osaka, lorsqu’elles entrent dans leur stade préféré, ne sont pas fortes mentalement ? Arrêtez-vous un peu », a-t-il dit, ajoutant, « la force mentale, c’est de s’asseoir pour une conférence de presse et d’être bon Ce n’est pas de la force mentale. Tenir la distance dans les matchs, gagner des tournois du Grand Chelem, remporter des médailles d’or, quand la pression est forte, c’est la force mentale. Ce n’est pas synonyme de santé mentale. Soyons clairs à ce sujet. «