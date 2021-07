“Naomi Osaka” de Netflix explique les récents mouvements de la star du tennis ⋆ .

Si vous ne suivez pas le sport, vous avez peut-être connu Naomi Osaka, comme je l’ai fait, non pas parce qu’elle joue mais parce qu’elle ne joue pas.

Le mois dernier, la joueuse de 23 ans, actuellement classée n°2 du tennis féminin, s’est retirée de Roland-Garros parce qu’elle ne voulait pas participer à des conférences de presse. Osaka s’est ensuite retirée de Wimbledon pour prendre “un peu de temps avec ses amis et sa famille” avant les Jeux olympiques de Tokyo, où elle représente le Japon. L’année dernière, elle a annoncé qu’elle ne participerait pas aux demi-finales du Western & Southern Open après la fusillade de la police contre Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, qui a essentiellement arrêté le tennis pendant une journée.

Au contraire, ces décisions n’ont fait que renforcer sa marque ; ses fans comprennent qu’elle n’est surhumaine que sur le court ; ses sponsors, qui sont restés à ses côtés, comprennent que ses fans le comprennent. Plus tôt ce mois-ci, elle a été nommée meilleure athlète des sports féminins à l’ESPYS, et elle est sur la couverture du magazine Time du 19 juillet sur le thème olympique, sur la citation « It’s OK to Not Be OK ». » Barbie, sortie lundi, a fait salle comble en deux jours.

“Naomi Osaka” est le titre ostensiblement simple d’une docuserie compacte et désarmante présentée vendredi sur Netflix. Réalisé par Garrett Bradley (le «Time» nominé aux Oscars) en 2019 et 2020, les docuseries pourraient être qualifiées de portrait, son approche étant moins informative qu’artistique. En même temps, à partir de ses morceaux habilement matelassés, de ses gros plans recherchés et des détails environnants, il vous laisse le sentiment que vous avez appris à connaître son sujet, plutôt que de simplement le connaître. Dans son mélange d’espaces privés et publics, de scènes de préparation et de performance, cela rappelle un peu “Action ou Vérité” de Madonna, bien que là où la reine de la pop dirige clairement ce navire, Osaka est plus un passager ici.

À quelque chose comme 111 minutes, réparties sur trois épisodes, il est court par rapport à la norme actuelle pour les docuseries en streaming, alors que moins de quatre heures peut sembler une insulte à la fois pour le sujet et pour le téléspectateur. Mais c’est aussi long qu’il le faut, et diviser ce qui est essentiellement un long métrage en trois épisodes en fait une télévision et lui donne une structure – trois actes dans lesquels elle gagne, ne gagne pas et gagne à nouveau – c’est utile, étant donné un récit par ailleurs libre d’association qui prend également en compte les aventures d’Osaka dans la mode et l’activisme.

Naomi Osaka dans les docuseries de Garrett Bradley “Naomi Osaka”.

(Netflix)

Malgré le tennis, son rythme est inhabituellement méditatif pour un documentaire sportif. Osaka est réputée pour sa timidité et sa voix si douce qu’il est parfois difficile de l’entendre. (C’est parfois la faute, dans la version que j’ai vue, d’avoir mélangé la partition trop haute.) Mais son message passe néanmoins, et Bradley fait un bon travail en massant une variété de sources audiovisuelles de pire en meilleure en un tout esthétique. , avec une palette douce et pastel, qui donne au film quelque chose de l’aspect d’un objet d’art, un récipient qui contient Naomi Osaka. (Plus d’une fois, elle se décrit comme un navire – en effet, c’est la première chose que nous l’entendons dire – pour le tennis et « le travail acharné de tout le monde. »)

Le cadre est parfois incliné, comme si le photographe prenait des prises de vue subrepticement – cela a très bien pu être le cas, dans certains cas – ou pour ce qui ne semble pas être une excitation visuelle strictement nécessaire. Une grande partie est tournée avec de longs objectifs, à travers des portes et par-dessus les épaules, comme si la caméra espionnait ou au moins restait utile à l’écart. Cette écoute audiovisuelle rend les événements intimes, même lorsqu’ils se déroulent loin. Osaka elle-même contribue à certains journaux vidéo auto-tournés. Dans l’une, elle parcourt une ville après une défaite, “ne va vers aucune direction”, racontant ses progrès comme si elle laissait un dossier dont la police pourrait avoir besoin le matin : “C’est soit marcher, soit ne pas dormir et perdre la tête, Parce que c’est sûr que je ne vais pas dormir.

Osaka est peut-être une joueuse de tennis très développée, mais comme la plupart des gens de son âge, elle est aussi un travail en cours, hors et sur le court, et c’est ce qui fait que « Naomi Osaka » vaut la peine d’être regardée. De nos jours, lorsqu’un personnage public donne accès à un cinéaste, c’est le plus souvent au service d’une stratégie promotionnelle, plutôt que d’une tentative collaborative d’arriver à une sorte de vérité. Je suppose que, dans la mesure où Osaka apparaît comme un personnage sympathique, “Naomi Osaka” pourrait être considéré comme une sorte de publicité. (Cela m’a certainement fait aimer elle.) Mais si l’honnêteté et la vulnérabilité sont au cœur de votre marque, plus encore que la puissance de votre service, vous allez par définition obtenir des résultats intéressants, et Osaka semble vouloir se rendre, plutôt que de contrôler, le processus. (Elle ne figure pas parmi les producteurs exécutifs de la série, bien que LeBron James le soit.)

De toute évidence, il est possible que, loin des caméras, Osaka puisse agir et agir et taper du pied et retenir son souffle jusqu’à ce qu’elle devienne bleue; abuser de son équipe ou s’en prendre aux commis et aux serveurs. Les entraîneurs et les entraîneurs vont et viennent mystérieusement, mais rien à la caméra ne pourrait laisser croire qu’elle est une diva ou une actrice si habile qu’elle pourrait se présenter avec tant de succès. Au contraire, Osaka semble extraordinairement disponible – elle répond aux questions des journalistes de manière réfléchie et sérieuse, franche sur ce qu’elle perçoit comme ses imperfections. C’est justement ce fait de douter d’elle-même qui lui aurait donné envie d’éviter les conférences de presse à Roland-Garros.

Naomi Osaka avec son père, Leonard François, dans la série Netflix “Naomi Osaka”.

(Netflix)

La pression est relative, bien sûr : vous pouvez la sentir travailler dans une épicerie ou écrire des critiques télévisées ou essayer d’élever des enfants aussi certainement que possible sur un court de tennis ou une scène d’arène devant une foule de milliers de personnes, et sentir que vous êtes à la limite de l’endurance humaine. En même temps, parce que des virtuoses comme Osaka rendent les choses faciles, nous pouvons minimiser la pression sur eux, et parce que nous ressentons un certain sentiment d’appartenance vis-à-vis des artistes interprètes ou exécutants publics, qu’ils soient athlètes, musiciens ou autres, nous nous sentons tout à fait libres de critiquer leurs coups manqués et leurs notes ratées, comme si nous les prenions personnellement ou savions quel est leur problème ou pouvions faire mieux.

Osaka n’a besoin de personne pour la juger. Elle s’en occupe elle-même assez habilement. Elle craint de laisser tomber ses parents, son entraîneur, Kobe Bryant (un ami qui lui a donné des « vrais conseils »). Elle réfléchit à «cette accumulation de choses que je veux dire mais j’ai super peur», bien qu’elle participera finalement aux manifestations de Black Lives Matter et viendra à l’US Open 2020 avec des masques portant les noms des victimes noires de violences policières. Elle est tellement inquiète pour Coco Gauff, 15 ans, qu’après l’avoir battue au troisième tour de l’US Open 2019, elle l’invite à faire l’autopsie sur le court ensemble. Et Osaka, qui est née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien et qui a grandi aux États-Unis, s’inquiète de ne pas représenter adéquatement « des enfants à moitié noirs, à moitié japonais ». “Ce gars d’Haïti a rencontré cette femme du Japon”, se souvient-elle, “et ils avaient ce rêve d’avoir des enfants qui jouaient au tennis.” (La sœur aînée Mari, qui a également joué professionnellement, a pris sa retraite plus tôt cette année.)

“Pendant si longtemps, j’ai lié le gain à ma valeur en tant que personne”, dit Osaka. « Que suis-je sinon un bon joueur de tennis ? » Elle s’interroge sur la vie normale qu’elle aurait pu manquer – “Je ne suis pas au courant de la chronologie, mais je pense que les gens de mon âge sont à l’université maintenant?” – mais dit: “J’ai l’impression d’être trop loin dans cette voie pour me demander ce qui aurait pu être.” Ce sont les derniers mots qu’elle prononce dans la série, alors que la caméra se pose sur son visage, loin d’un court de tennis, sur un bateau en mer.

‘Naomi Osaka’

Où: Netflix

Lorsque: À tout moment, à partir de vendredi

