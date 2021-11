Naomi Osaka demande des réponses au sujet de Peng Shuai, star du tennis chinois disparue

Naomi Osaka veut savoir ce qui est arrivé à la star du tennis Peng Shuai. Dans un article supprimé du 2 novembre sur son microblog Weibo, Shuai a allégué que l’ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli l’avait forcée à avoir des relations sexuelles il y a plusieurs années et qu’elle avait ensuite accepté une liaison consensuelle avec lui, selon plusieurs rapports. Le message a été supprimé 30 minutes après sa publication, et Shuai n’a pas été vu en public ni entendu directement depuis qu’il a porté l’accusation. Quand Osaka a appris la nouvelle, elle est allée sur Twitter pour partager ses réflexions.

« Salut tout le monde, je ne sais pas si vous avez suivi l’actualité, mais j’ai récemment été informé qu’une autre joueuse de tennis avait disparu peu de temps après avoir révélé qu’elle avait été agressée sexuellement », a écrit Osaka mardi. « La censure n’est jamais acceptable à tout prix, j’espère que Peng Shuai et sa famille vont bien. Je suis sous le choc de la situation actuelle et je lui envoie de l’amour et de la lumière. »

La Women’s Tennis Association a également publié une déclaration sur la situation. « Peng Shuai, et toutes les femmes, méritent d’être entendues, pas censurées. Son accusation concernant la conduite d’un ancien dirigeant chinois impliquant une agression sexuelle doit être traitée avec le plus grand sérieux », a déclaré le président de la WTA, Steve Simon. « Dans toutes les sociétés, le comportement qu’elle prétend avoir eu lieu doit faire l’objet d’une enquête, et non d’être toléré ou ignoré. Nous félicitons Peng Shuai pour son courage et sa force remarquables à se manifester. Les femmes du monde entier trouvent leur voix afin que les injustices puissent être corrigées. «

Selon CNN, le média d’État chinois CGTN a publié un e-mail qui proviendrait de Shuai affirmant qu’elle allait bien. Cela n’a pas été vérifié par CNN, et Simon a des doutes. « La déclaration publiée aujourd’hui par les médias d’État chinois concernant Peng Shuai ne fait que soulever mes inquiétudes quant à sa sécurité et à l’endroit où elle se trouve », a déclaré Simon dans un communiqué, « J’ai du mal à croire que Peng Shuai a réellement écrit l’e-mail que nous avons reçu ou croit ce qui lui étant attribué. »

Shuai, 35 ans, est devenu le premier joueur de tennis chinois à être classé n°1 mondial en double. Elle a remporté le titre du double à Wimbledon en 2013 et l’Open de France en 2014. Du côté du simple, Shuai a remporté deux titres mais n’a pas encore remporté de Grand Chelem.