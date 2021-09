Naomi Osaka est ravie de présenter à la mode sa première expérience de gala du Met

Naomi Osaka va bientôt servir un style sérieux à l’un des plus grands événements de mode de célébrités tout en assumant l’un de ses rôles les plus importants.

Le lundi sept. Le 13 décembre, la star du tennis de 23 ans coprésidera le Met Gala 2021, marquant sa première apparition à la collecte de fonds annuelle du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute à New York. Elle partage le rôle avec les débutants en événementiel Billie Eilish, poète d’investiture présidentielle 2021 Amanda Gorman et acteur Timothée Chalamet, plus présidente d’honneur et organisatrice de longue date, rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour.

“Je suis une nouvelle venue, mais je suis très impatiente de voir comment tout fonctionne”, a déclaré Naomi à E! Nouvelles’ Victor-Cruz. “Honnêtement, c’est un honneur d’être choisi.”

La star du tennis, qui a présenté un ensemble audacieux Louis Vuitton à l’ESPYS 2021 en juillet, a fait ses commentaires lors d’un récent événement chez Mr. Purple à New York, célébrant le début de l’US Open grâce à son partenariat avec l’horloger de luxe TAG Heuer.