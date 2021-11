Naomi Osaka fait une grande annonce sur sa carrière de tennis

Naomi Osaka vient de partager une grande nouvelle sur sa carrière de tennis. Vendredi, Osaka, 24 ans, a annoncé qu’elle revenait au tennis après avoir pris deux mois de congé. Elle a partagé la nouvelle sur Twitter, affirmant que « ça fait du bien d’être de retour ». Elle a également remercié ses abonnés pour les » gentils messages alors qu’il fait son retour « .

Début septembre, Osaka a annoncé qu’elle allait faire une pause dans le tennis après avoir perdu au troisième tour de l’US Open. « Je me sens comme pour moi récemment, quand je gagne, je ne me sens pas heureux. Je me sens plus comme un soulagement. Et puis quand je perds, je me sens très triste », a déclaré Osaka à l’époque, selon Fox Sports. « Je ne pense pas que ce soit normal. Je n’avais pas vraiment envie de pleurer. Fondamentalement, j’ai l’impression d’en être un peu à ce point où j’essaie de comprendre ce que je veux faire, et honnêtement, je ne le fais pas. Je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis. Je pense que je vais faire une pause pendant un moment. »

2021 a été une année intéressante pour Osaka. Elle a remporté l’Open d’Australie mais s’est retirée de l’Open de France après avoir reçu un contrecoup pour avoir choisi de ne pas participer à la conférence de presse en se concentrant sur le tennis qui se déroule à Paris », a déclaré Osaka dans un long communiqué. « Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair.

« Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère. La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face. Quiconque me connaît sait que je ‘ Je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu lors de tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale. »

Osaka n’a pas participé à Wimbledon mais a participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle participera ensuite au Western & Southern Open et perdra au troisième tour. Au cours de sa carrière, Osaka a remporté quatre championnats du Grand Chelem – l’Open d’Australie à deux reprises et l’US Open à deux reprises.