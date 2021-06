Naomi Osaka met son bien-être au premier plan et le monde refuse de l’écouter .

Naomi Osaka, du Japon, joue un revers dans son match de demi-finale du simple féminin contre Serena Williams des États-Unis lors de la 11e journée de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne Park le 18 février 2021 à Melbourne, en Australie. (Photo de Quinn Rooney/.)

Phénomène du tennis du Grand Chelem à quatre reprises Naomi Osaka se mettre en premier – devenir davantage un héros pour donner la priorité à sa santé mentale et s’opposer à ceux qui détestent quand les femmes exercent leur libre arbitre. Surtout les femmes noires qui ont le culot de le faire.

La Japonaise d’Osaka a annoncé la semaine dernière qu’elle ne ferait aucune interview à la presse à Roland-Garros 2021 pour des raisons de santé mentale. Elle a découvert que des athlètes se soumettaient à des questions-réponses d’après-match similaires à ” donner un coup de pied à une personne alors qu’elle était à terre “. Sachant qu’elle serait condamnée à une amende pour avoir manqué à cette obligation, Osaka espérait que l’argent serait reversé à des œuvres caritatives pour la santé mentale.

Osaka est sans doute l’un des joueurs de franchise de tennis, gagnant un montant historique de 55 millions de dollars en 2020. La superstar nippo-haïtienne est un tirage au sort au box-office. Pourtant, elle n’a pas fléchi et dicté les exigences de la diva. Elle voulait protéger sa paix. Mais même quand on s’explique bien, le monde collectif n’écoute toujours pas les femmes noires si on ne reste pas à notre place. Il s’agit de vérifier avec vous-même jusqu’à ce qu’il soit mis en pratique.

La Japonaise Naomi Osaka détient la Daphne Akhurst Memorial Cup après avoir battu les États-Unis Jennifer Brady lors de la finale du simple dames à l’Open d’Australie de tennis à Melbourne, en Australie, le samedi 20 février 2021. (AP Photo/Andy Brownbill)

Roland-Garros a infligé une amende de 15 000 $ à Osaka après avoir remporté son premier tour dans la compétition. La star du tennis a ensuite été menacée d’expulsion de l’Open de France et de futures expulsions des Opens d’Australie et des États-Unis et de Wimbledon, si elle ne participait à aucune conférence de presse.

Roland-Garros a exercé encore plus de pression en se moquant apparemment de l’athlète féminine deuxième tête de série avec un tweet de troll supprimé depuis sur d’autres stars du tennis qui “ont compris la mission”. Ces organisations peuvent maîtriser les dernières tendances mais n’ont pas d’évolutions similaires en ce qui concerne le bien-être de leur joueur vedette.

Osaka s’est retirée de l’Open de France lundi, citant sa dépression et son anxiété qui ont résulté de sa victoire décisive à l’US Open en 2018 contre Serena Williams, ce qui l’a catapultée dans le monde entier.

Ouais, elle aurait pu tirer un Lynch des marais, se présentant devant la presse parce qu’elle « ne voulait pas recevoir d’amende ». Mais Osaka ne devrait pas avoir à faire tout cela. Osaka a dit ce qu’elle a dit.

Mais encore une fois, le monde n’écoute tout simplement pas les femmes noires.

Piers Morgan mène la charge des malentendants. Il y a des fans qui s’attendent uniquement à ce que les athlètes leur servent de divertissement, mais Morgan se fait passer pour un journaliste défendant le quatrième pouvoir et pense qu’il est sur quelque chose chaque fois qu’une femme de couleur fixe ses limites.

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ne le reconnaîtra pas et maintenant il passe ses journées à faire claquer le fouet comme une sorte de maître d’esclaves.

Morgan calomnie maintenant Osaka comme un « gosse » et « joue la carte de la santé mentale » au dernier emploi qu’il a quitté, écrivant pour le Daily Mail. Il avait l’habitude d’être co-animateur de Good Morning Britain, mais il a quitté le plateau avec fureur parce qu’il ne pouvait pas supporter le “contrôle” qu’il pense qu’Osaka évite.

Cela aurait été bien s’il y avait eu plus de recul contre Morgan et ceux qui pensent qu’Osaka devrait être dépouillée de son humanité, car ils pensent que cela fait partie du travail d’être un autre rouage dans un statu quo toxique.

J’attendais que ses pairs défendent Osaka, mais la plupart de ceux qui ont donné leur avis ont choisi de se distancer de sa position. Billie Jean King est une pionnière du tennis féminin, mais ce qu’elle a fait ces derniers temps, ce sont les luttes d’Osaka « des deux côtés ».

Le féminisme blanc est toujours à l’heure.

Mais les temps ont changé. Osaka ne doit pas être juste une autre personne qui subit un bizutage rituel par la presse et les fans pour prouver qu’elle a ce qu’il faut.

On s’en va, mais les représailles sont toujours la réponse. C’est un réflexe de punir les athlètes et les artistes qui ne font pas simplement ce qu’on leur dit, l’hypothèse sous-jacente étant qu’ils appartiennent. Ils ne nous écoutent pas, mais je peux entendre ces gens dire : « Qui fait ce n—r pense qu’ils sont ? »

En tant que journaliste, je ne suis pas du tout vexé qu’Osaka définisse ce qui est le mieux pour elle. Je viens de l’école de Ida B. Wells, dire la vérité au pouvoir et harceler Osaka après un match pour clickbait n’est pas la colline sur laquelle mourir. Les journalistes ont un rôle essentiel et essentiel à jouer dans la société, mais nous ne sommes pas les gardiens de qui peut utiliser leur autonomie, surtout lorsqu’Osaka n’est pas un fonctionnaire.

Où était toute cette fumée lorsque l’administration Trump a refusé de tenir des conférences de presse pendant près d’un an ?

Ceux qui ont sorti leurs fourches pour Osaka sont également les mêmes qui se sont une fois ravis de son ascension, estimant qu’il y avait enfin un remplaçant pour Serena Williams, le visage du tennis depuis plus d’une génération.

Williams a remporté un total de 23 championnats du Grand Chelem pour lesquels elle a été simultanément exaltée et calomniée. Osaka, avec un comportement réservé, a été armé contre Williams qui a longtemps été caractérisé comme masculin et agressif.

Naomi Osaka du Japon et Serena Williams des États-Unis posent leurs trophées après leur match de finale simple dames le treizième jour de l’US Open 2018 à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center le 8 septembre 2018 dans le quartier de Flushing du Queens Borough de la ville de New York. (Photo de Julian Finney/.)

Il n’a pas fallu longtemps à Naomi pour lancer une intrigue dans la minorité modèle qui se taisait et servirait un récit qui colorait sa personnalité publique. Elle a plaidé pour Black Lives Matter et portait les noms de George Floyd, Breonna Taylor, et Ahmaud Abéry sur ses masques pendant le jeu en 2020.

Elle ne serait pas non plus entraînée dans un combat mandingue avec Serena. Ce contrecoup contre Osaka mijote depuis un moment parce qu’elle est restée ferme dans sa noirceur.

Depuis qu’Osaka a fait savoir que les apparences sont très trompeuses et qu’il y a de l’acier dans sa colonne vertébrale, elle reçoit le même mépris qui a suivi Williams et sa sœur, Vénus, depuis qu’elles étaient de redoutables petites filles en perles et tresses.

Osaka joue avec l’audace qu’elle est la meilleure sur le court et l’herbe. C’est tout ce qu’elle doit aux fans et à la presse. Rien de plus est à ses propres conditions. Elle a travaillé dur pour l’argent, le pouvoir et le poids pour faire exactement cela. Les talents d’Osaka sont dotés d’un pouvoir plus grand que ceux qui croient pouvoir tout donner et tout reprendre parce qu’elle ne se comporte pas.

Naomi est peut-être jeune, mais elle a grandi avec son propre esprit, ses sentiments et son libre arbitre pour faire ce qu’elle veut. Et si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez.

